Kim üzdü bu ayıyı? Yol kenarında bulunan ayının hali gündem oldu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yorgun düşmüş bir bozayı yavrusu bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeklerin saldırısına uğradığı düşünülen yavruyu güvenli şekilde koruma altına aldı.
İhbar üzerine bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Üzgün bir yüz ifadesi bulunan ayı tedavi altına alındı. Sosyal medyada ayının hüzünlü duruşu ise kullanıcıların diline düştü.
