"Kimden hoşlanıyorsam onunla birlikte oluyorum"

Son olarak gişe rekorları kıran Aquaman filmiyle beyazperdede boy gösteren güzel yıldız Amber Heard, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Küre ödül törenine kız arkadaşı Corey Rae ile el ele giderek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Amber Heard yine çok konuşulacak: “Rol model olmak için biseksüelim dedim”

Johnny Depp’le yaşadığı sarsıntılı boşanma süreci sonrasında teknoloji devi Elon Musk’la birlikte olan güzelin o ilişkisi de çok uzun sürmemişti ve ABD magazin basınında adı “çapkın kız”a çıkmıştı. O dönemde yaptığı bir açıklamada hem kadınlarla hem de erkeklerle birlikte olduğunu ve "Kimden hoşlanıyorsam o kişiyle birlikte oluyorum" dedikodulara son noktayı koydu.

32 yaşındaki Amber Heard, çevresindeki genç insanlara destek olmak için ve biseksüellik tabusunu yıkmak için o dönemde biseksüel olduğunu dile getirdi. LGBTİ haklarını destekleyen güzel oyuncu “belki birileri benim sayemde daha cesur davranmıştır” dedi.

Biseksüelliğin etrafındaki tabuyu kaldırmanın bir sorumluluk olduğunu söyleyen Amber Heard: “Sonunda sadece 'Biz insanız' diyeceğiz. Eşitlik asla tartışmaya açık değildir" diyerek sözlerini noktaladı.