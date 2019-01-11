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"Kimden hoşlanıyorsam onunla birlikte oluyorum"

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SİNEMA TV  | 11.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

Oyunculuğundan çok yaptığı açıklamalar ve karıştığı skandallarla adı gündemden düşmeyen güzel oyuncu Amber Heard, verdiği bir röportajda yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Son olarak gişe rekorları kıran Aquaman filmiyle beyazperdede boy gösteren güzel yıldız Amber Heard, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Küre ödül törenine kız arkadaşı Corey Rae ile el ele giderek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Amber Heard yine çok konuşulacak: “Rol model olmak için biseksüelim dedim”

Johnny Depp’le yaşadığı sarsıntılı boşanma süreci sonrasında teknoloji devi Elon Musk’la birlikte olan güzelin o ilişkisi de çok uzun sürmemişti ve ABD magazin basınında adı “çapkın kız”a çıkmıştı. O dönemde yaptığı bir açıklamada hem kadınlarla hem de erkeklerle birlikte olduğunu ve "Kimden hoşlanıyorsam o kişiyle birlikte oluyorum" dedikodulara son noktayı koydu.
32 yaşındaki Amber Heard, çevresindeki genç insanlara destek olmak için ve biseksüellik tabusunu yıkmak için o dönemde biseksüel olduğunu dile getirdi. LGBTİ haklarını destekleyen güzel oyuncu “belki birileri benim sayemde daha cesur davranmıştır” dedi.
Biseksüelliğin etrafındaki tabuyu kaldırmanın bir sorumluluk olduğunu söyleyen Amber Heard: “Sonunda sadece 'Biz insanız' diyeceğiz. Eşitlik asla tartışmaya açık değildir" diyerek sözlerini noktaladı.
Aquaman filminin yıldızı, 2008-2012 yılları arasında kadın fotoğrafçı Tasya van Ree ile ilişki içindeydi. Tasya van Ree ile ilişkisini noktaladıktan sonra Johnny Depp ile evlendi. Sansasyonel bir boşanma süreci sonrasında ise Elon Musk’la kısa süren bir ilişkisi oldu. Amber Heard, Pazar gecesi gerçekleşen Altın Küre ödül törenine Corey Rae ile el ele geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Corey Rae Aquaman

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