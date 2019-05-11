Kimin aklına gelirdi! Erkekler kız arkadaşının fotoğrafını bastırıyor

Eğer kıskanç bir kadınla birlikteyseniz, erkek erkeğe tatile çıkmak istiyor ama bir türlü kız arkadaşınızdan “izin” koparamıyorsanız bu muhteşem bir fikir olabilir.

Amerikan bir marka erkeklerin kız arkadaşlarının gönlünü alacak ilginç bir yöntem buldu. Kişiye özel kıyafet ve eşya konusunda standartların en üst seviyesine çıkararak sevgililere sıra dışı bir hediye öneriyor.

Satışa çıktığı günden bu yana sosyal medyada popüler olan bu kıyafeti özel kılan şey ise erkeklerin kız arkadaşının fotoğrafını kendi mayolarına bastırtmaları.

Tanesi ortalama 40 TL olan erkek mayoları “Seni Seviyorum” demenin sıra dışı bir yolu olarak görülüyor.





