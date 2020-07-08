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Kimisi bankacı, kimisi cankurtaranmış... İşte ünlü oyuncuların önceki meslekleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Günümüzde birbirinden farklı dizi ve film projeleriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncular bu kadar ünlü olmadan önce hangi mesleği yapıyorlardı diye merak edenlerdenseniz bu yazımız tam size göre. Sizin için oyunculuk kariyerine başlamadan önce farklı meslek kollarında çalışan birbirinden ünlü 10 ismi derledik.

Kimisi bankacı, kimisi cankurtaranmış... İşte ünlü oyuncuların önceki meslekleri!

İşte o ünlü sinema sanatçıları ve onların gerçek meslekleri...

KIVANÇ TATLITUĞ

“Kelebeğin Rüyası”, “Hadi Be Oğlum” ve “Organize İşler: Sazan Sarmalı” gibi sinema filmleriyle öne çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu olmadan önce profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tatlıtuğ yaşadığı sakatlık sonucu basketbol kariyerini sonlandırmış ve oyunculuğa geçiş yapmıştır.

NUR FETTAHOĞLU

"Muhteşem Yüzyıl", "Aşk-ı Memnu" ve "Babil" gibi projelerle seyirci karşısına geçen Nur Fettahoğlu oyuncu olmadan önce tıpkı ablası gibi bankacı olarak çalışmıştır.

ERCAN KESAL

Son zamanlarda “Çukur” dizisi ile adından sıkça söz ettiren Ercan Kesal, oyuncu olarak çalışmaya başlamadan önce doktorluk yapmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kesal, bir Devlet Hastanesi’nde doktorluk yapmış ilerleyen yıllarda oyunculuğa geçiş yapmıştır. Ayrıca Kesal oyunculuğa ek olarak “Anons”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve “Üç Maymun” filmlerinin senaryosunu da kaleme almıştır.

HALİT ERGENÇ

Özellikle “Muhteşem Yüzyıl”ın Kanuni Sultan Süleyman’ı olarak adından çokça söz ettiren Halit Ergenç, oyuncu olmadan önce baletti. 1996’da Dormen Tiyatrosu’nda oynamaya başlayan Ergenç, baleden oyunculuğa geçiş yapmıştır.

BARIŞ ARDUÇ

“Kiralık Aşk”, “Kuzgun”, “Deliha” ve “Çukur” gibi projelerle karşımıza çıkan Barış Arduç’un oyunculuktan önce yaptığı meslek cankurtaranlıktır. Yaptığı bir röportajda cankurtaranlık yaptığını dile getiren Arduç, 1000’den fazla kişinin hayatını kurtardığını söylemiştir.

CANAN ERGÜDER

İlk olarak “Bıçak Sırtı” projesi ile seyirci karşısına geçen Canan Ergüder, oyunculuk serüveni başlamadan önce yurt dışında garsonluk yapmıştır. “Bıçak Sırtı”ndan sonra Erol Avcı’nın da desteğiyle “Binbir Gece” gibi projelerde yer alan Ergüder garsonluğu bırakarak oyunculuğa adımlarını atmıştır.

CEM YILMAZ

Komedyenlik serüveniyle tanıdığımız Cem Yılmaz, oyunculuk kariyerinden önce karikatürist olarak çalışmıştır. Daha sonra müzik alanında da çalışan Yılmaz, sonrasında oyunculuğa geçiş yapmıştır.

BURAK ÖZÇİVİT

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Burak Özçivit’in oyunculuktan önce yaptığı meslek fotoğrafçılıktır. Best Model Yarışması’na katılmasıyla hayatı değişen Özçivit, fotoğrafçılıktan oyunculuğa geçmiştir.

CÜNEYT ARKIN

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın oyunculuğa başlamadan önce doktorluk yapmıştır. 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olan Arkın, 1963 yılında sinema oyunculuğu başlamıştır.

ŞENER ŞEN

Kibar Feyzo, Çiçek Abbas ve Banker Bilo gibi Türk sinemasının önemli projelerinde çalışmış olan Şener Şen oyunculuğa başlamadan önce öğretmen olarak çalışmıştır. Öğretmenliğe ek olarak fabrikada işçilik, şoförlük ve işportacılık da yapan Şener Şen, oyunculuğa geçiş yaparak adından sıkça söz ettirmiştir.

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