Kimisi bankacı, kimisi cankurtaranmış... İşte ünlü oyuncuların önceki meslekleri!

İşte o ünlü sinema sanatçıları ve onların gerçek meslekleri...

KIVANÇ TATLITUĞ

“Kelebeğin Rüyası”, “Hadi Be Oğlum” ve “Organize İşler: Sazan Sarmalı” gibi sinema filmleriyle öne çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu olmadan önce profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynayan Tatlıtuğ yaşadığı sakatlık sonucu basketbol kariyerini sonlandırmış ve oyunculuğa geçiş yapmıştır.

NUR FETTAHOĞLU

"Muhteşem Yüzyıl", "Aşk-ı Memnu" ve "Babil" gibi projelerle seyirci karşısına geçen Nur Fettahoğlu oyuncu olmadan önce tıpkı ablası gibi bankacı olarak çalışmıştır.

ERCAN KESAL

Son zamanlarda “Çukur” dizisi ile adından sıkça söz ettiren Ercan Kesal, oyuncu olarak çalışmaya başlamadan önce doktorluk yapmıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Kesal, bir Devlet Hastanesi’nde doktorluk yapmış ilerleyen yıllarda oyunculuğa geçiş yapmıştır. Ayrıca Kesal oyunculuğa ek olarak “Anons”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” ve “Üç Maymun” filmlerinin senaryosunu da kaleme almıştır.

HALİT ERGENÇ

Özellikle “Muhteşem Yüzyıl”ın Kanuni Sultan Süleyman’ı olarak adından çokça söz ettiren Halit Ergenç, oyuncu olmadan önce baletti. 1996’da Dormen Tiyatrosu’nda oynamaya başlayan Ergenç, baleden oyunculuğa geçiş yapmıştır.