Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezon yayın tarihi belli oldu! Kadroda sürpriz isim...

Serenay Sarıkaya başrolündeki dizinin ilk sezonu 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluşmuştu. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ece Yörenç imzalı dizinin ikinci sezon müjdesi verilmişti. Aylar süren bekleyişin ardından dizinin ikinci sezon tarihi belli oldu.

15 MAYIS'TA YAYINLANACAK!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş'ın yer aldığı kadrosuyla adeta göz dolduran Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonu 15 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.

Yeni sezon, aşkın, dostluğun ve kişisel yolculukların merkezde olduğu bir hikaye sunuyor. Leyla Taylan'ın kendi düğününden kaçarak attığı büyük adım, bu sezonda daha da derinleşiyor. Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla, aşk ve özgürlük arasındaki dengeyi bulmaya çalışıyor. İlk sezondan tanıdık yüzlerin yanında Fatih Artman gibi önemli bir ismi de bu sezon izleme şansı olacak. Tüm bunların yanında müzik dünyasından Edis'in de kadroda yer alması dikkat çekiyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ 2. SEZON KONUSU

Leyla, düğün gününde terk ettiği Ömer'i tamamen hayatından çıkararak farklı bir başlangıç yapıyor. Yeni bir mahallede, can dostlarıyla çevrili bir yaşam kurmaya karar veriyor. Her şeye rağmen, eski kırgınlıkların ve yeni umutların iç içe geçtiği bir atmosferde kendine yeni bir yol çiziyor. Cem Murathan'ın ısrarlı tavrı, Leyla'nın hayatında bambaşka bir kapıyı aralıyor.

Peşini hiç bırakmayan Cem ile aralarındaki çekim, sonunda bir ilişkiye dönüşüyor. Bu ilişki sadece Leyla'nın değil, etrafındaki herkesin hayatını etkiliyor. Leyla, Cem'in geçmişini tanıdıkça, güven duygusunu ve aşkı yeniden sorgulamaya başlıyor. Buna rağmen, eski defterler zaman zaman açılmaktan geri kalmıyor.

Yeni sezonun her bölümü farklı bir hikayeyi merkezine alıyor. "Kırık Kalp Sendromu", "Arkadaşımın Aşkısın", "Kaçan Kovalanır" gibi başlıklar, her bölümün tematik derinliğini ortaya koyuyor.

Bunun yanında "Kuyruksuz Yalan" ve "Parmağında Yüzükler" gibi bölümler, ilişkilerin hassas dengelerine odaklanıyor. Tüm bunların yanında "Zurnanın Zırt Dediği Yer" ve "Minareden At Beni, İn Aşağı Tut Beni" gibi bölümlerle de hikaye temposunu koruyor.