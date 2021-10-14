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Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

14.10.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamanında gündeme damga vuran ünlülerin şimdilerde özel hayatları merak ediliyor. Bir dönemin yıldız isimleri yaşadıkları aşklarla da sürekli gündeme geliyordu. Mutlu ve huzurlu birlikteliklerine şahit olduğumuz birçok ismin evlilikleri zamanla bitti. Yaptığı işler dışında aşk hayatıyla da gündeme gelen ünlülerden, ayrılanları sizler için derledik. İşte o isimler...

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

Meslekleriyle büyük başarı sağlamış, iş hayatları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen ünlü isimler, şöhretin cilvesidir ki özel hayatlarıyla da fazlasıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle günümüzde sosyal medyanın etkili ve sık kullanılmasıyla beraber bu isimlerin çoğu hem kitlesini artırıyor hem de özel hayatlarını gözler önünde yaşıyorlar. Ancak geçmişte ‘özel hayatın gizliliği’ adı altında pek çok oyuncu ve şarkıcı hayatlarını gizli yaşamayı tercih ediyorlardı. Basının başarısı sayesinde yakalananlar, ilişkilerinin bir evresinde kendi isteğiyle duyuranlar ve sonrasında ayrılanlar... Hepsi haberimizde sizlerle.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

ALİŞAN-SEZİN ERBİL

2002 yılında birliktelikleri başlayan çift, beş yıllık ilişkinin ardından 2007 yılında nişanlanmıştı. Ancak Mehmet Ali Erbil’in bu ilişkiye karşı olması ve Sezin Erbil’in kıskançlıkları sebebiyle çift nikah masasına oturamadan ayrılmıştı.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

İlk albümü ‘Yaparım Bilirsin’ i 1993 yılında çıkaran ve fazlasıyla ilgi gören Kenan Doğulu o dönemin ünlü kadınlarının radarına hızlı girmişti. Ancak onunla bilinen ilk ilişkiyi yaşamayı başaran ünlü isim o dönem şarkıcılık yapan Billur Kalkavan olmuştu. Aralarındaki 12 yaşa rağmen çok iyi anlaşan çift çok uzun sürmeyen bir ilişkinin ardından ayrılmıştı.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

BURAK KUT - MELTEM CUMBUL

1993 yılında ilk albümü ‘Benimle Oynama’ sayesinde magazin dünyasına hızlı giriş yapan Burak Kut, aynı yıl Meltem Cumbul’la da aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri örnek gösterilen çift maalesef 4 yılın ardından 1997 yılında yollarını ayırmıştı.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

OKAN BAYÜLGEN / DENİZ SEKİ

1990 yılların sonunda aslında Cansu Dere ile ilişki yaşayan Okan Bayülgen, çapkınlığıyla çok konuşulur olmuştu. Her ne kadar inkar etse de bir etkinlik çıkışı Deniz Seki ile basına yakalanan Bayülgen’in Cansu Dere’yi aldattığı ortaya çıkmıştı. İki kadın arasında gidip gelen Bayülgen nihayetinde Deniz Seki ile olan ilişkisine noktayı koymuştu. 2000’li yıllara damga vuran bu aşk hikayesi de ayrılıkla sonuçlanmıştı. Ancak günümüzde ikilinin dostluğu devam ediyor.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

ÇAĞLA ŞİKEL/ BEYAZIT ÖZTÜRK

Çağla Şikel 1999 yılında Beyaz Show programına katıldığında başlamıştı bu aşk hikayesi. 2000 yılına girdiğimizde ise belki de uzun yıllar içinde Beyazıt Öztürk’ün bilinen tek ilişkisi olacak Çağla Şikel aşkı başlamış oldu. Beyazıt Öztürk’ün romantizmi ve Çağla Şikel’in sahiplenici duruşu çevrelerinde sıkça konuşulur olmuştu. Ancak bu aşk Şikel’in bir defileye Beyazıt Öztürk’e sormadan çıkması üzerine kıskançlık sebebiyle son bulmuştu.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

SERAY SEVER - HAKAN ALTUN

Geçmişe damga vuran ve dillerden düşmeyen bir başka ilişki de Seray Sever ve Hakan Altun arasında yaşanmıştı. İlişkileri 2003 yılında başlayan çift, hiçbir zaman birlikteliklerini gizlemediler. Aşklarını göz önünde yaşamayı tercih eden Sever ve Altun, Hakan Altun’un aldatması sonucu 2004 yılında ayrılmıştı. Bir iddiaya göre bu ayrılığın sebebi Ebru Gündeş olmuştu.

Kimler kimlerle beraber! İşte ünlülerin duyunca çok şaşıracağınız eski aşkları

TUBA ÜNSAL - MUSTAFA SANDAL

2001-2002 yıllarında Tuba Ünsal henüz 18 yaşındayken yaşanmış bir ilişki olmuştu. Mustafa Sandal, Ünsal’a ‘Minnoşum’ diye hitap ediyordu. Ancak onları ayıran şey iş olmuştu. İkilinin çok çalışması Mustafa Sandal’ın sürekli yeni şarkı çalışmalarıyla ilgilenmesi üzerine ikili hayatlarında yeni heyecanlar aradıklarına karar verip yollarını ayırmıştı.

EBRU GÜNDEŞ/ KEREM ALIŞIK

1995 yılında Ebru Gündeş ikinci albümü olan ‘Ben Daha Büyümedim’ i çıkarmıştı. Albümün hit şarkısı ‘Fırtınalar’ olmuştu. Yapımcılar bu isimle dizi yapmak istemişti. Ve nihayetinde bu dizi çekilmişti. Başrolü de Kerem Alışık ile Ebru Gündeş paylaşmıştı. İşte o dönem başlamıştı ikilinin aşkı. Ayrılıklarının sebebi tam olarak bilinmese de Gündeş’in Hakan Altun’a olan ilgisinin neden olduğu iddia edilmişti.

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Beyazıt Öztürk Ebru Gündeş Mustafa Sandal
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