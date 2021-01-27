Hamur yoğurma ve açma derdi yok! Lavaştan yağlama tarifi orijinalini aratmıyor

Yağlama yemek için Kayseri'ye gitmeye gerek yok artık kendi mutfağınızda kolayca yapabilirsiniz. Klasik Kayseri yağlamasında mayalı bir hamur yapılıyor ancak akşam yemeği için kolay ve pratik bir tarif aranıyorsa mutlaka bu seçeneği denemelisiniz.

YAĞLAMA MALZEMELERİ

1 paket lavaş

1/2 çay bardağı sıvı yağ

300 gr kıyma

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1/2 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

YAĞLAMA YAPILIŞI

ADIM 1: Kıymayı renk değiştirene kadar kavurun, soğanları ve sarımsakları ekleyip 5 dakika pişirin. Domates, salça, su, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Domatesler pişip kaybolana kadar pişirin.

ADIM 2: Lavaşları ısıtın. Bir kat lavaş üzerine pişirdiğiniz kıymalı harçtan her tarafına gelecek şekilde yayın.

Üzerine tekrar lavaş serin ve tekrar kıymalı harç koyun. Malzemeniz bitene kadar bu işlemi yapın. En üstte kıymalı harç olmalı.

ADIM 3: Üçgen dilimler halinde keserek süzme yoğurt ve kıyılmış maydanozla servis edebilirsiniz.



