YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hamur yoğurma ve açma derdi yok! Lavaştan yağlama tarifi orijinalini aratmıyor

Hamur yoğurma ve açma derdi yok! Lavaştan yağlama tarifi orijinalini aratmıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 27.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetiyle lahmacuna bile rakip olabilecek yağlama, her bir ısırıkta damağınıza bir parmak bal çalacak deyim yerindeyse... Biz bugün klasik Kayseri yağlaması yerine lavaştan yağlama yaptık. İşi biraz daha kolay hale getirdik ama nefis lezzetinden bir şey kaybettirmedik.

Yağlama yemek için Kayseri'ye gitmeye gerek yok artık kendi mutfağınızda kolayca yapabilirsiniz. Klasik Kayseri yağlamasında mayalı bir hamur yapılıyor ancak akşam yemeği için kolay ve pratik bir tarif aranıyorsa mutlaka bu seçeneği denemelisiniz.

YAĞLAMA MALZEMELERİ

  • 1 paket lavaş
  • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
  • 300 gr kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1/2 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Screenshot_20

YAĞLAMA YAPILIŞI

ADIM 1: Kıymayı renk değiştirene kadar kavurun, soğanları ve sarımsakları ekleyip 5 dakika pişirin. Domates, salça, su, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Domatesler pişip kaybolana kadar pişirin.

ADIM 2: Lavaşları ısıtın. Bir kat lavaş üzerine pişirdiğiniz kıymalı harçtan her tarafına gelecek şekilde yayın.

Üzerine tekrar lavaş serin ve tekrar kıymalı harç koyun. Malzemeniz bitene kadar bu işlemi yapın. En üstte kıymalı harç olmalı.

ADIM 3: Üçgen dilimler halinde keserek süzme yoğurt ve kıyılmış maydanozla servis edebilirsiniz.

Taze yufkadan çıtır çıtır paçanga böreği... Dört püf noktasına dikkat!Taze yufkadan çıtır çıtır paçanga böreği... Dört püf noktasına dikkat!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı! Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı!
Osmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifiOsmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Hem lezzeti hem yapılışı farklı! Bu mantı bildiklerinizden çok farklı

Hem lezzeti hem yapılışı farklı! Bu mantı bildiklerinizden çok farklı

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

Ne yaptıysam kilo alamıyorum diyorsanız bir de bu listeye bakın

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip

Süte batırmalık kalorisi az

Süte batırmalık kalorisi az

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor!

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor!

Yiyenler gizli malzemesini merak ediyor!

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Elma hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! İşte kaç tane yediğinizi unutturacak tarif

Diğer Haberler

Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı! Bu kadar kolay oluşuna şaşıracaksınız

Çocukluğumuzun nostaljik tadı: Evde elma şekeri yapılışı!

Taze yufkadan çıtır çıtır paçanga böreği... Dört püf noktasına dikkat!

Taze yufkadan çıtır çıtır paçanga böreği... Dört püf noktasına dikkat!

Ev yapımı lor peyniri... 15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

15 dakikada hazır, artık satın almayacaksınız!

Klasiklerden sıkılanlara damak çatlatan yöresel lezzet: Pideli tirit tarifi!

Klasiklerden sıkılanlara damak çatlatan yöresel lezzet

Akşama kadar acıktırmıyor: Sucuklu atom omlet tarifi!

Atom omlet! Akşama kadar acıktırmıyor

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip: Kırmızı buruşuk kurabiye!

En sevdiğiniz çikolatalı kurabiyeye yeni rakip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.