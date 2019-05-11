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Kimse anlayamadı! Bu fotoğraftakiler aynı kişi

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Londra'da yaşayan Tokyolu fotoğrafçı Chino Otsuka, eski fotoğrafları yeniden canlandırmak yerine öyle bir şey yaptı ki görenler gerçek olmadığına inanmakta güçlük çekiyor. Sanatçının bu fotoğrafları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve anında viral oldu.

Kimse anlayamadı! Bu fotoğraftakiler aynı kişi

Londra’da yaşayan Tokyolu fotoğrafçı Chino Otsuka, klasik geçmiş ve gelecek fotoğraf projelerini, uzmanlık gerektiren fotoğraf manipülasyonunun bir üst düzeyine taşıdı. "Beni Bulduğunu Hayal Et" adını verdiği projesiyle sanatçı, eski fotoğrafları bir yetişkin olarak yeniden canlandırmak yerine, çocukluk fotoğraflarının içine bugünkü kendini yerleştirdi. Sonuç olarak, Otsuka’nın 70’ler ve 80’lerdeki küçük kız çocuğu hali ile kendisinin bugünkü modern kadın halinin yan yana yer aldığını gösteren olağanüstü derecede inandırıcı fotoğraflar ortaya çıktı.

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Aslında fotoğraf serisi Otsuka’nın bir çift portresini ve çocukken gezdiği pek çok yeri konu alıyor.

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Geçmişteki ve şimdiki kendisini bir araya getirmek için dijital yazılım ve teknolojiyi kullanması sayesinde fotoğrafçı bu sıra dışı portreleri yaratmayı başardı.

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“Bir zamanlar ait olduğum yere yolculuğa çıkarken ve aynı zamanda kendi geçmişimde bir turiste dönüşürken, dijital süreç de neredeyse bir zaman makinesi gibi bir araca dönüştü” diyen sanatçı yaptığı işi böyle betimledi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
montajın profesyonelliği değil aslında ustalık. eski ve yeniyi birleştirirken eskinin ışık ve çevre photon krılmalarını aynı değerlerle yapmış. sikkat ederseniz ışık gölge açısı ve çevresel renk kırılmaları aynı. brawo????????
bizde moda olur ekmeği sokakda yemek hayvanlaştı insanlık vahşileşti merhametsizleşti
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