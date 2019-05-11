Kimse anlayamadı! Bu fotoğraftakiler aynı kişi

Londra’da yaşayan Tokyolu fotoğrafçı Chino Otsuka, klasik geçmiş ve gelecek fotoğraf projelerini, uzmanlık gerektiren fotoğraf manipülasyonunun bir üst düzeyine taşıdı. "Beni Bulduğunu Hayal Et" adını verdiği projesiyle sanatçı, eski fotoğrafları bir yetişkin olarak yeniden canlandırmak yerine, çocukluk fotoğraflarının içine bugünkü kendini yerleştirdi. Sonuç olarak, Otsuka’nın 70’ler ve 80’lerdeki küçük kız çocuğu hali ile kendisinin bugünkü modern kadın halinin yan yana yer aldığını gösteren olağanüstü derecede inandırıcı fotoğraflar ortaya çıktı.

Aslında fotoğraf serisi Otsuka’nın bir çift portresini ve çocukken gezdiği pek çok yeri konu alıyor.

Geçmişteki ve şimdiki kendisini bir araya getirmek için dijital yazılım ve teknolojiyi kullanması sayesinde fotoğrafçı bu sıra dışı portreleri yaratmayı başardı.

“Bir zamanlar ait olduğum yere yolculuğa çıkarken ve aynı zamanda kendi geçmişimde bir turiste dönüşürken, dijital süreç de neredeyse bir zaman makinesi gibi bir araca dönüştü” diyen sanatçı yaptığı işi böyle betimledi.





