Kimse fark etmedi! 7 yaşındaki çocuk iki yıl boyunca tek başına yaşadı! Hayatta kalmak için bakın ne yapmış

Fransa'nın Nersac kasabasında gerçekleşen olay kan dondurdu. 2020 ve 2022 yıllarında annesi tarafından terk edilen 7 yaşındaki çocuk, ısıtma sistemi yetersiz olan, sıcak suyu olmayan ve yiyecek sıkıntısının olduğu evde yalnız yaşadı. İki yıl boyunca da çocuğun tek başına yaşadığını kimse fark etmedi.

HER GÜN OKULUNA GİTTİ

Dailymail'deki habere göre konserve yiyecekler ve komşularından gizlice aldığı sebzelerle beslenen çocuk, kış aylarında ise soğuk suyla yıkandı. Çocuğun okulunu bir gün aksatmaması şaşırttı. Okulda ise sanki annesi varmış gibi bakımlı göründü.

Nersac Belediye Başkanı Barbara Couturier, çocuğun bağımsız davranışlarının acısını gizleyen bir “koruyucu kalkan” görevi gördüğünü belirtti. Çocuğun bu durumu kimsenin dikkatini çekmedi.

ANNEYE HAPİS CEZASI

Belediye Başkanı Couturier, çocuğun annesiyle Mayıs 2022'de karşılaştığını ve annenin gıda yardımı talep ettikten sonra sadece abur cubur ürünler aldığını görünce şüphelendiğini söyledi. Aynı dönemde bazı komşular da çocuğun evde tek başına yaşadığını fark etmeye başladı. Çocuk ise ihbarların ardından koruma altına alındı ve koruyucu ailenin yanına yerleştirildi. 39 yaşındaki anne ise 6 ay hapis cezası aldı.