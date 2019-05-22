Kimse fark etmedi! Bu oyuncular hem Game of Thrones'ta hem de...

Game of Thrones ve Harry Potter serilerinin ortak noktası sizce nedir? Eğer milyon dolarlık gelir aklınıza geliyorsa yanılıyorsunuz, iki yapımın da tüm dünyada büyük başarı getirmesi tek ortak noktaları değil. Her ikisi de kitaptan uyarlanma ve evet, iki yapımda kimse fark etmese de aynı oyuncular oynadı!
Her iki dizinin daha dikkatli hayranlarından bazıları muhtemelen en az bir oyuncuyu hem Game of Thrones'ta hem de Harry Potter filmleri arasında gördü. Ancak, bu oyuncuların bazılarını, büründüğü rollerle tespit etmek biraz zor.
İşte dünya çapında milyonların hayranı olduğu iki seride de rol alan sıra dışı oyuncular...
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