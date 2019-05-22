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Kimse fark etmedi! Bu oyuncular hem Game of Thrones'ta hem de...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Şimdi göreceğiniz oyuncuları daha önce hangi filmde gördüğünüzü düşünüyorsanız artık biliyorsunuz! İşte sadece birkaç hayranın fark ettiği iki büyük yapımda da rol alan, büründüğü halleriyle neredeyse tanınmaz halde olan sıra dışı yetenekteki oyuncular...

Kimse fark etmedi! Bu oyuncular hem Game of Thrones'ta hem de...

Game of Thrones ve Harry Potter serilerinin ortak noktası sizce nedir? Eğer milyon dolarlık gelir aklınıza geliyorsa yanılıyorsunuz, iki yapımın da tüm dünyada büyük başarı getirmesi tek ortak noktaları değil. Her ikisi de kitaptan uyarlanma ve evet, iki yapımda kimse fark etmese de aynı oyuncular oynadı!

Her iki dizinin daha dikkatli hayranlarından bazıları muhtemelen en az bir oyuncuyu hem Game of Thrones'ta hem de Harry Potter filmleri arasında gördü. Ancak, bu oyuncuların bazılarını, büründüğü rollerle tespit etmek biraz zor.

İşte dünya çapında milyonların hayranı olduğu iki seride de rol alan sıra dışı oyuncular...

  1. Natalia Tena

1

  1. Michelle Fairley

2

  1. Jim Broadbent

3

  1. Ian Whyte

4

  1. David Bradley

5

  1. Julian Glover

6

  1. Ciarán Hinds

7

  1. Freddie Stroma

8

  1. Ralph Ineson

9

  1. Bronson Webb

10

  1. Sally Mortemore

11

  1. Daniel Tuite

12

  1. Nicholas Blane

13

  1. Edward Tudor-Pole

14

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
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