Tarihte bir ilk: Uzayda insan olmadan inşa ettiler!

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları tarafından geliştirilen ASTRA isimli robot, kompozit fiber tüpleri ve alüminyum bağlantı parçalarını birleştirerek yaklaşık 1,4 metrelik bir yansıtıcı antenin ilk bölümünü oluşturdu.

UZAYDA İNŞAAT İÇİN YENİ DÖNEM

Bugüne kadar uzaya gönderilen yapılar ya parça parça birleştiriliyor ya da roketlere sığacak şekilde katlanarak hedef noktada açılıyordu. ASTRA ise parçaları uzayda kendi başına birleştirerek yeni bir yöntemin mümkün olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte yüzlerce metre hatta kilometre uzunluğunda yapıların inşasında kullanılabileceğini belirtti.

HEDEF DEV UZAY YAPILARI

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından desteklenen proje, uzayda üretim ve montaj çalışmalarının bir parçası olarak geliştirildi.

Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte büyük güneş panelleri, radyo antenleri, uzay istasyonları ve yaşam alanlarının inşasında kullanılabilir. NASA da uzayda montaj ve üretim teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.