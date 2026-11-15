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Tarihte bir ilk: Uzayda insan olmadan inşa ettiler!

Uzay inşaatında yeni bir dönem başlıyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen bir robot, astronotların yardımı olmadan uzayda kendi başına yapı inşa etmeyi başardı. Başarılı deneme, gelecekte yüzlerce metre hatta kilometre uzunluğundaki dev yapıların Dünya yörüngesinde kurulmasının önünü açabilir.

Tarihte bir ilk: Uzayda insan olmadan inşa ettiler!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) araştırmacıları tarafından geliştirilen ASTRA isimli robot, kompozit fiber tüpleri ve alüminyum bağlantı parçalarını birleştirerek yaklaşık 1,4 metrelik bir yansıtıcı antenin ilk bölümünü oluşturdu.

UZAYDA İNŞAAT İÇİN YENİ DÖNEM

Bugüne kadar uzaya gönderilen yapılar ya parça parça birleştiriliyor ya da roketlere sığacak şekilde katlanarak hedef noktada açılıyordu. ASTRA ise parçaları uzayda kendi başına birleştirerek yeni bir yöntemin mümkün olduğunu gösterdi.

Tarihte bir ilk: Uzayda insan olmadan inşa ettiler! 1

Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte yüzlerce metre hatta kilometre uzunluğunda yapıların inşasında kullanılabileceğini belirtti.

HEDEF DEV UZAY YAPILARI

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından desteklenen proje, uzayda üretim ve montaj çalışmalarının bir parçası olarak geliştirildi.

Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte büyük güneş panelleri, radyo antenleri, uzay istasyonları ve yaşam alanlarının inşasında kullanılabilir. NASA da uzayda montaj ve üretim teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay robot
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