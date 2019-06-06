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Kimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olay

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.06.2019 18:33 | Son Güncelleme

Antalya'da iki haftadır karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk (62), sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Kimse görmesin diye böyle kapattılar! Kahreden olay

Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde bir kişi ölü bulundu. Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İki hafta önce eşiyle karavanla Trabzon'dan Antalya'ya tatile gelen Kenan Öztürk, bu sabah denize girdikten sonra fenalaştı. Sahile çıkan Öztürk'ün kumsalda hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin de incelemesinde sonra Kenan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İlk inceleme Kenan Öztürk'ün kalp krizi geçirdiği belirledi.

Diğer yandan görgü tanıkları Kenan Öztürk'ün eşiyle geçen hafta tartıştığını, eşinin Alanya'daki kızının yanına gittiğini, Öztürk'ün, iki gün önce de fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kenan öztürk deniz ölüm

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