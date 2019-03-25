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Kimse ne olduğunu anlamadı! Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ağır siklet boksör Kubrat Pulev maç sonrası verdiği röportajda yaptığı skandal hareketle sosyal medyanın diline düştü. Pulev'in kendisine soru soran muhabiri canlı yayında dudaklarından zorla öpmesi büyük tepki topladı.

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı.

Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

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Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev'in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Kullanıcılardan biri olaya ilişkin 'bu yıllardır tanıklık ettiğim en iğrenç an' derken bir diğeri ise olayı 'aşırı' olarak niteledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
adam sevgilisini öpmüş ne var bunda
alan baya memnun sız neden sıkayet edıyorsunuzki...
UKRANYALI BOKSÖR BUNU HAŞAT ETMİŞTİ KLÇKOV KARDEŞLERDEN
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