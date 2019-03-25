Kimse ne olduğunu anlamadı! Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı.
Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.
Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev'in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
Kullanıcılardan biri olaya ilişkin 'bu yıllardır tanıklık ettiğim en iğrenç an' derken bir diğeri ise olayı 'aşırı' olarak niteledi.
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
9 gün sonra kahreden haber geldi
Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
Ağız kokusunda 8 nedene dikkat!
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 3 yorum