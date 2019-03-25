Kimse ne olduğunu anlamadı! Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

37 yaşındaki Pulev muhabirin sorusunu yanıtladıktan sonra genç kadının dudaklarına yapıştı.

Ne olduğunu şaşıran muhabir Jenny Sushe, canlı yayında kontrolünü kaybetmemek için adama gülerek karşılık verdi.

Bulgar şarkıcı Andrea ile sevgili olduğu bilinen Pulev'in hareketi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

Kullanıcılardan biri olaya ilişkin 'bu yıllardır tanıklık ettiğim en iğrenç an' derken bir diğeri ise olayı 'aşırı' olarak niteledi.

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