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Kimse onları evlat edinmiyor diye fotoğrafçının yaptığı şey inanılmaz!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Barınaklarda siyah kedi ve köpeklerin evlat edinmediklerini fark eden fotoğrafçı öyle bir seri yaptı ki tüm insanlara aslında onların ne kadar güzel olduğunu bu fotoğraflarla gösterdi! İşte çoğu kişiye ilham olan o kareler...

Kimse onları evlat edinmiyor diye fotoğrafçının yaptığı şey inanılmaz!

Siyah tüylü kedi ve köpekler çok asil dursa da bazı insanlar onlardan uzak duruyor. Bu hayvanlar insanların batıl inançlarından ya da yine insanların koyu renk tüylü kedi ve köpeklerin fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünmesinden dolayı bu renk tüylere sahip kedi ve köpekler barınaklarda kalıyor, kimse onları evlat edinmiyor.

Bu çok büyük bir utanç, çünkü sırf tüylerinin rengi yüzünden; dışarıda hak ettikleri sevgi dolu evlere sahip olamayan birçok sevimli kedi ve köpekler var.
Fotoğrafçı Emma O’Brien insanlara siyah tüylü hayvanların aslında ne kadar asil ve güzel göründüklerini insanlara göstermek için ilginç bir fotoğraf dizisi yaptı. "Black Rescue Series" yani "Siyahları Kurtarma Serisi" adlı bu dizide Güney Afrika'daki Johannesburg şehrinde sokaktan kurtarılmış hayvanların muhteşem fotoğraflarını çekiyor.

Çoğu kişiye ilham vermesi gereken projeyi kendi sözleriyle anlatan fotoğrafçı Emma O’Brien, "Siyah kedi ve köpekler söz konusu sahiplenme olduğu zaman hep barınaklarda kalıyor. Bir hayvan için barınakta olmak zaten kötünün iyisi bir şey. Ancak siyah can dostlarımız birisi tarafından evlat edinse bile en uzun sürede sahip bulan hayvanlar onlar.Biraz araştırma yaptım; insanların çoğu siyah hayvan fotoğraflarının Instagram'da kötü çıktığını, çoğu siyah hayvanların dışarıdan bakıldığında çok sinirli durduğunu çoğu da batıl inançları yüzünden siyah kediden uzak durduğunu söyledi. Bu yüzden ben de insanlara aslında bu muhteşem duran siyah kedi ve köpeğin hem fotoğraflarda hem de gerçek hayatta ne kadar güzel durduklarını göstermek için fotoğraflarını çektim. Onlar sıkıcı olmaktan çok uzak hayvanlar" dedi.

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