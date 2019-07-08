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Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 08.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

22 yaşındaki Navar Herbert, hayatını kaybetti. Fakat ölmeden önceki son dileği, hayatının aşkı ile evlenmekti. Son nefesini ve son takatini, bu özel fakat duygulu günde en yakınları ile geçiren Navar için, son bir sürpriz daha vardı...

Kimse onu yalnız bırakmadı! Ölmeden önce son dileği gerçek oldu

22 yaşındaki Navar Herbert, Avustralya'nın Gold Coast şehrinde Maia Falwasser ile evlendi.

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Navar, düğünden birkaç saat sonra beynindeki tümör dolayısıyla hayata gözlerini yumacaktı.

Yol arkadaşı onu yalnız bırakmamış ve düğünü gerçekleştirmişti.

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Genç rugby oyuncusunun takım arkadaşları da onu yalnız bırakmadı ve bir Haka dansı ile veda sözlerini söylemiş oldular.

Misafirler bu hüzünlü düğünde gözyaşlarını tutamadı.

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Nerang Bulls takımında oynayan Navar Herbert'in kanser teşhisi konulalı yalnızca birkaç ay olmuştu.

Nerang Bulls Rugby Kulübü ise kaybettiği genç sporcu adına özel bir tören düzenleyecek.

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Navar'ın bir diğer dileği ise doğduğu kasabaya gömülmekti, bu yüzden tören sonrasında eşi Maia Falwasser GoFundMe sayfasında şu sözlere yer verdi;

"Bugün kalbim ağır ve üzgün, en yakın arkadaşımı, kocamı ve oğlumuzun babasını kaybettim. Dostlarımızın ve ailemizin sevgisi her yanımı sarmış durumda. Bu oldukça zor bir zaman, fakat herkesin gösterdiği bu destek sayesinde ayakta duruyorum. Navar yakından ve uzaktan birçok kişinin hayatına dokundu. O her zaman hafızamızda olacak ve kalbimizdeki özel yerini asla kaybetmeyecek."

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Çift, şahitlerin huzurunda ilk ve son kez evet derken 11 aylık oğulları Kyrie de törende anneannesinin kucağındaydı.

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