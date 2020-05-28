Kimse yüzünü güldüremedi! Doğduğu günden beri hep sinirli

Pilates eğitmeni olan Alice doğumun ardından yapılacaklar listesini kontrol ederken kızının pasaport için fotoğrafı olmadığını fark etti. İngiltere ve Avustralya vatandaşı olan Olive için iki pasaport gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle kızını fotoğrafçıya götüremeyen anne, Olive’i beyaz bir duvarın önüne götürerek pasaport fotoğraflarını cep telefonuyla çekti.

Fotoğrafçı ve pilates eğitmeni olan Alice, bebeği Olive’e pasaport çıkartmak için fotoğraf çekmeye başlayınca olanlar oldu. Koronavirüs nedeniyle kızını fotoğrafçıya götüremeyen anne, Olive’i beyaz bir duvarın önüne götürerek pasaport fotoğraflarını cep telefonuyla çekti.

İki çocuk annesi olan Alice, “Eşim James evden çalışıyor ve üç yaşındaki oğlum da evde hoşça vakit geçiriyordu. Fotoğrafları çekmek için en iyi zaman Olive’in yeni uyandığı andı. Ama Olive, doğduğundan beri sinirli görünüyor” dedi.

HUYSUZ BEBEK HİÇ GÜLMEMİŞ

Online olarak yapılan sağlık kontrollerinde görevliler haftada birkaç kez arayarak Olive’in gülümseyip gülümsemediğini öğrenmeye çalışmışlar. Olive en sonunda gülümsemiş ama Alice “Kesinlikle gülümsemekten ziyade kaşlarını çattı” diyor.