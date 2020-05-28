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Kimse yüzünü güldüremedi! Doğduğu günden beri hep sinirli

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Olive’in komik pasaport fotoğraflarındaki huysuz yüz ifadeleri, bu yılın özeti gibi. Olive’in annesi Alice Tranfield “Sanıyorum, bu ifadeler 2020’yi özetliyor. Olive’in doğduğu bu yıl, tamamen bir karmaşa” dedi.

Kimse yüzünü güldüremedi! Doğduğu günden beri hep sinirli

Pilates eğitmeni olan Alice doğumun ardından yapılacaklar listesini kontrol ederken kızının pasaport için fotoğrafı olmadığını fark etti. İngiltere ve Avustralya vatandaşı olan Olive için iki pasaport gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle kızını fotoğrafçıya götüremeyen anne, Olive’i beyaz bir duvarın önüne götürerek pasaport fotoğraflarını cep telefonuyla çekti.

Fotoğrafçı ve pilates eğitmeni olan Alice, bebeği Olive’e pasaport çıkartmak için fotoğraf çekmeye başlayınca olanlar oldu. Koronavirüs nedeniyle kızını fotoğrafçıya götüremeyen anne, Olive’i beyaz bir duvarın önüne götürerek pasaport fotoğraflarını cep telefonuyla çekti.

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İki çocuk annesi olan Alice, “Eşim James evden çalışıyor ve üç yaşındaki oğlum da evde hoşça vakit geçiriyordu. Fotoğrafları çekmek için en iyi zaman Olive’in yeni uyandığı andı. Ama Olive, doğduğundan beri sinirli görünüyor” dedi.

HUYSUZ BEBEK HİÇ GÜLMEMİŞ

Online olarak yapılan sağlık kontrollerinde görevliler haftada birkaç kez arayarak Olive’in gülümseyip gülümsemediğini öğrenmeye çalışmışlar. Olive en sonunda gülümsemiş ama Alice “Kesinlikle gülümsemekten ziyade kaşlarını çattı” diyor.

Neşeli fotoğrafların hikayesini anlatan Alice “Çelimleri yaparken öyle görünmese bile aslında mutluydu. Işıklar nedeniyle kaşlarını çatmıştı ve eşim onu tutarken ellerimden kaçmaya çalışıyordu” dedi.

Pasaport fotoğraflarında gözler açık olmalı, yüz ifadesi doğal olmalı, yüzün her iki yanı da kamerada dik açıyla görülmeli. Ancak Alice bu gereklilikleri yerine getirmenin çok zor olduğunu söylüyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEKTE ZORLANDILAR

Alice, Olive’in fotoğraflarını Facebook’ta paylaştıktan sonra onlarca yorum almış. Alice ve kocası, fotoğraf seçmekte zorlandıklarını ancak birine karar verdiklerini söylerken, İngiltere’deki resmi açıklama nedeniyle İngiliz pasaportuna başvurmak için bir süre beklemeleri gerektiğini de belirtti.

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Pandemi sona erdiğinde en çok nereye gitmek istedikleri sorulduğunda, Alice “Eğer çocuklarımız olmasaydı Japonya’yı keşfetmek veya Sydney’e gitmek isterdim. Ama çocuklarla beraber İspanya’ya seyahat etmek veya yemek ve eğlencenin bir arada olduğu Fransa tatili ideal olacaktır” dedi.

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