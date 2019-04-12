Kimsenin bilmediği 12 göz kamaştırıcı kale ve şato!

Tarihi kaleleri geçmişten günümüze hep ilgi çekici bulunmuştur. Bu kalelere baktığımızda hayaller kurduran ve bizi tarihe çeken bir şeyler var. Şanslıyız ki tarihe tanıklık etmiş, imparatorlukların himayesine girmiş bazı kaleler hala sapasağlam duruyor. Avrupa tatili dediğimizde aklımıza ya Paris, ya Venedik ya da Almanya gelir. Neden Mona Lisa tablosunun yer aldığı Louvre müzesi gelmez ki? Sizler için derlediğimiz listede şimdiye dek adını duymadığınız 12 tarihi kale var. Avrupa’ya bir dahaki gidişinizde mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

1- TRAKAİ ADASI KALESİ (LİTVANYA)

Litvanya’nın başkenti Vilnius’un 28 kilometre batısında yer alan adanın tarihi 14.yüzyıla dayanmaktadır. Kale ise 15. yüzyılda Litvanya kralı Vytautas tarafından yaptırılmıştır.

Trakai büyüleyici bir tarihi kenttir. Konumu itibariyle harika bir manzarası vardır ve buraya girmek ucuzdur. Kalenin içinde tarihi savaş aletleri ve kalkanlar sergilenir.

2- PADERNELLO (İTALYA)

Padernello Kalesi, İtalya’nın Brescia şehrinde yer alır. Kale Brescia kraliyeti ve Martinengo ailesi ortaklığında 1450 yılında inşa ettirilmiştir. Turuncuya çalan pastel renkteki duvarları ve yeşil çevresiyle tıpkı çocukken hikaye kitaplarında okuduğunuz kaleleri andırmaktadır. Kesinlikle görülmeye değer.