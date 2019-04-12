Kimsenin bilmediği 12 göz kamaştırıcı kale ve şato!

Tarihi kaleleri geçmişten günümüze hep ilgi çekici bulunmuştur. Bu kalelere baktığımızda hayaller kurduran ve bizi tarihe çeken bir şeyler var. Şanslıyız ki tarihe tanıklık etmiş, imparatorlukların himayesine girmiş bazı kaleler hala sapasağlam duruyor. Avrupa tatili dediğimizde aklımıza ya Paris, ya Venedik ya da Almanya gelir. Neden Mona Lisa tablosunun yer aldığı Louvre müzesi gelmez ki? Sizler için derlediğimiz listede şimdiye dek adını duymadığınız 12 tarihi kale var. Avrupa’ya bir dahaki gidişinizde mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
1- TRAKAİ ADASI KALESİ (LİTVANYA)
Litvanya’nın başkenti Vilnius’un 28 kilometre batısında yer alan adanın tarihi 14.yüzyıla dayanmaktadır. Kale ise 15. yüzyılda Litvanya kralı Vytautas tarafından yaptırılmıştır.
Trakai büyüleyici bir tarihi kenttir. Konumu itibariyle harika bir manzarası vardır ve buraya girmek ucuzdur. Kalenin içinde tarihi savaş aletleri ve kalkanlar sergilenir.
2- PADERNELLO (İTALYA)
Padernello Kalesi, İtalya’nın Brescia şehrinde yer alır. Kale Brescia kraliyeti ve Martinengo ailesi ortaklığında 1450 yılında inşa ettirilmiştir. Turuncuya çalan pastel renkteki duvarları ve yeşil çevresiyle tıpkı çocukken hikaye kitaplarında okuduğunuz kaleleri andırmaktadır. Kesinlikle görülmeye değer.
3- MİR KALESİ (BEYAZ RUSYA)
Mir Kalesi, 16. yüzyılın eşsiz sanatını gözler önüne sermektedir. Beyaz Rusya’nın Grodno bölgesindeki Mir şehrinde yer alan kalenin yapımı 1520 yılında başlanmış ve 1568 yılında bitirilmiştir. Bir Ortaçağ kalesi olan Mir Kalesi’nin hemen dibinde küçük bir göl ve oyun parkı vardır. Aynı zamanda başkent Minsk’e bir saatlik mesafededir.
4- GLENARM KALESİ (KUZEY İRLANDA)
Kale, Sir Randal MacDonnell tarafından 1. Antrim Kontluğu’nun hüküm sürdüğü 1636 yılında yaptırılmıştır. Kale, bahçeleriyle ünlüdür. Nesli tükenmekte olan birçok bitki ve çiçeği kalenin bahçesinde görebilirsiniz.
5- BEERSEL KALESİ (BELÇİKA)
Beersel Kalesi, savunma amaçlı olarak 1300-1310 yılları arasında inşa edilmiştir.
Ziyaretçiler kalenin %80’ini görebilirler ve ücret olarak sadece 3 euro öderler.
6- HAUT KOENİGSBOURG ŞATOSU (FRANSA)
7- LÖWENBURG KALESİ (ALMANYA)
Löwenburg Kalesi, dünyanın en iyi kalelerinden biridir. Kassel şehrindeki Wilhemshöhe Dağ Parkı’nın içinde yer alan kale tam 250 yaşındadır ve Gotik geleneğinin izlerini taşımaktadır.
8- OOİDONK KALESİ (BELÇİKA)
Gent şehrinin yakınlarında ve Leie nehrinin dibinde bulunan Ooidonk Kalesi 13-14. yüzyılları arasında Nevele kralı tarafından inşa ettirilmiş ve 15. yüzyılda iki kez yanma tehlikesi yaşamıştır.
9- PECKFORTON KALESİ (İNGİLTERE)
Gothik izlerini taşımasından dolayı 19. yüzyılda inşa edilen bu sarayın bu kadar yeni olduğuna inanmak güçtür. Aynı zamanda İngiltere’nin tarihinde inşa edilen son kaledir.
10- VİNCENNES ŞATOSU (FRANSA)
11- VİTRE ŞATOSU (FRANSA)
Vitré şehrinde yer alan Ortaçağ’a tanıklık etmiş olan Vitré Şatosu 11. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Klasik bir şato görünümüne sahiptir. Fransa’ya giderseniz burayı mutlaka görmeniz gerekiyor.
12- CHİLLON ŞATOSU (İSVİÇRE)
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