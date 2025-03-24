Kimsenin bilmediği o kural devreye girdi! FIFA'dan Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ile Kolombiya arasındaki maç gerçekleşti. Brezilya, Vinicius Junior’un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Brezilya kalesi önünde gelişen bir pozisyonda, Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Davinson Sanchez kaleci Alisson Becker ile çarpıştı.

Oyundan çıkartılan ve baş bölgesine aldığı darbe nedeniyle sağlık ekibinin sahaya dönmesine izin vermediği Davinson’un yerine bir başka Galatasaraylı Carlos Cuesta oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki stoper, oyundan alındığı için öfkelenerek teknik heyete tepkisini dile getirdi.

7 GÜN KURALI

Kolombiya, bir sonraki karşılaşmasını 26 Mart Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta başından darbe aldığı için oyundan ayrılan Davinson Sanchez, FIFA kuralları gereği bu maçta sahaya çıkamayacak. FIFA, baş bölgesine darbe alarak oyuna devam edemeyen futbolcular için 7 günlük bir dinlenme süresi şartı koyuyor. Bu süre dolmadan oyuncuların forma giymesine izin verilmiyor.

20 Mart Perşembe günü darbe alan Kolombiyalı yıldız, 27 Mart Perşembe gününe kadar maçlarda yer alamayacak. Paraguay karşılaşması ise 26 Mart Çarşamba günü oynanacak. Davinson’un dinlenme süresi, 27 Mart Perşembe günü tamamlanıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Davinson Sanchez’in sağlık kontrolleri tamamlandı. Milli takım kampında gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Takımla birlikte idmanlara da katılan Davinson Sanchez’in kısa süre içinde Türkiye’ye dönerek Galatasaray ile çalışmalarına devam etmesi öngörülüyor.