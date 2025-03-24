SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Kimsenin bilmediği o kural devreye girdi! FIFA'dan Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi

Kimsenin bilmediği o kural devreye girdi! FIFA'dan Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2025 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ile karşılaşan Kolombiyalı Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Davinson Sanchez sakatlanarak oyundan alınmıştı. Sanchez için Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar...

Kimsenin bilmediği o kural devreye girdi! FIFA'dan Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Brezilya ile Kolombiya arasındaki maç gerçekleşti. Brezilya, Vinicius Junior’un attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Brezilya kalesi önünde gelişen bir pozisyonda, Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Davinson Sanchez kaleci Alisson Becker ile çarpıştı.

Oyundan çıkartılan ve baş bölgesine aldığı darbe nedeniyle sağlık ekibinin sahaya dönmesine izin vermediği Davinson’un yerine bir başka Galatasaraylı Carlos Cuesta oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki stoper, oyundan alındığı için öfkelenerek teknik heyete tepkisini dile getirdi.

7 GÜN KURALI

davinson-sanchez-1720024865-141548

Kolombiya, bir sonraki karşılaşmasını 26 Mart Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta başından darbe aldığı için oyundan ayrılan Davinson Sanchez, FIFA kuralları gereği bu maçta sahaya çıkamayacak. FIFA, baş bölgesine darbe alarak oyuna devam edemeyen futbolcular için 7 günlük bir dinlenme süresi şartı koyuyor. Bu süre dolmadan oyuncuların forma giymesine izin verilmiyor.

20 Mart Perşembe günü darbe alan Kolombiyalı yıldız, 27 Mart Perşembe gününe kadar maçlarda yer alamayacak. Paraguay karşılaşması ise 26 Mart Çarşamba günü oynanacak. Davinson’un dinlenme süresi, 27 Mart Perşembe günü tamamlanıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

6db42f3b-94bf-4c24-855b-4d4e563bda05

Davinson Sanchez’in sağlık kontrolleri tamamlandı. Milli takım kampında gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Takımla birlikte idmanlara da katılan Davinson Sanchez’in kısa süre içinde Türkiye’ye dönerek Galatasaray ile çalışmalarına devam etmesi öngörülüyor.

Canlı Skor

UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edecek takımlar belli olduUEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edecek takımlar belli oldu
Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
son dakika davinson sanchez galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

CHP lideri Özel 'Taksim' çağrılarına son noktayı koydu

Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Süper Lig maçları ertelenecek iddiasına TFF'den yanıt geldi!

Halil Umut Meler sakatlandı, maça devam edemedi

Halil Umut Meler sakatlandı, maça devam edemedi

Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...

Hazımsız Szoboszlai'den maç sonunda Arda Güler hakkında çirkin paylaşım! Yenilgiyi yediremedi, uyku tutmadı...

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.