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    4. Kına gecesinde halay kavgası kanlı bitti! Damat kuzenini halaya çağırdı, tekme tokat dövülüp hastanelik edildi

    Kına gecesinde halay kavgası kanlı bitti! Damat kuzenini halaya çağırdı, tekme tokat dövülüp hastanelik edildi

    29.08.2024 14:23
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    Gaziantep'te bir kına gecesi kanlı bitti. 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesinde halaya davet ettiği kuzeni ve beraberindeki şahıslar tarafından öldüresiye darp edilerek ağır yaralandı. O anlar ise düğün salonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    26 Ağustos’ta Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı. 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi eğlencesinde halaya davet ettiği kuzeni Mehmet O. ile kısa süreli tartışma yaşadı.

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    Yaşanan tartışma sonrası düğünden gönderilen Mehmet O., durumu kardeşlerine bildirerek düğüne gelmelerini istedi. Bunun üzerine çekicilerle düğün alanına gelen bir grup şahıs, pistte oynayan damat Yemlihan Kızıltoprak’ı ellerindeki demir levye ve sopalarla acımasızca darp etmeye başladı. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.

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    HASTANEYE KALDIRILDI

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    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan damat Yemlihan Kızıltoprak’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan damadın başına aldığı darbeler sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

    SANİYE SANİYE KAMERAYA KAYDEDİLDİ

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    Damadın ağır yaralandığı saldırı anları ise düğün salonundaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çekici araçlar düğün salonunu basan grubun, ellerinde sopa ve demir levyelerle halay çeken insanların arasına dalarak damada saldırma anları yer aldı. Görüntülerde, daha sonrasında ise damadın yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı ve levyeli şahısların kovalamaya devam ettiği görüldü. Damat ve ailesi, saldırganlardan şikayetçi olurken davetliler ise büyük bir korku ve panik yaşadı.

    "15 ARABA VE 20 KİŞİ GELEREK DÜĞÜNÜ BASTILAR"

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    Yaşanan olayı anlatan damadın babası Ahmet Kızıltoprak, aralarında husumet olmamasına rağmen böyle olduğunu söyledi. Ahmet Kızıltoprak, “Dün oğlumuzun kınası vardı ve o kınaya akrabalarımız, yeğenlerimiz de geldi. Düğünde halay meselesinden dolayı damatla ufak bir tartışma yaşamışlar. Sonrasında ufak bir olay oldu. Biz herkesi ayırdık ve kendisini de evine yolcu ettik. O ise evine gitmeyerek yolda bütün akrabalarını, yanında çalışan işçilerini arayıp 15 araba ve 20 kişi gelerek düğünü bastılar. Oğlumu da darp ettiler. Oğlum şu anda yoğun bakımda yatıyor, hala çıkmadı. Kız kardeşimin çocukları oluyor kendileri. Bizim hiçbir şekilde husumetimiz ve alacak verecek davamız yok" dedi.

    "GELİNİN TATLISINI BİLE KENDİSİ ALDI"

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    Kına öncesi çeyiz, kız isteme ve kınaya hep beraber gittiklerini söyleyen ve gelinin tatlısını bile yeğeninin aldığını aktaran baba Kızıltoprak,"Çeyize, kız istemeye, kınaya hepsine beraber gittik. Kızın tatlısını bile kendisi aldı. Damatla yaşadığı ufak bir tartışma için bütün kardeşlerini ve 8-10 tane işçisini çağırıyor. O kişileri toplayıp çekiçlerle, levyelerle, demirlerle gelip düğünümüzü bozdular. Düğünü dağıtıp damadı da komaya soktular. Damat ameliyatını oldu şu anda da yoğun bakımda yatıyor. Yaptıklarının cezasını çeksinler. Her önüne gelen böyle değneği çekip düğün basarsa bunu gören yarın başka bir düğünde yapacak. Kanun neyse hepsinin hesabını tek tek verecekler” ifadelerini kullandı.

    "BÖYLE BİR ŞEYİN OLMAMASI GEREKİYORDU"

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    Damadın en mutlu gününde böyle bir şeyin olmaması gerektiğini belirten damadın ağabey Ercüment Kızıltoprak, “Halamızın oğlu ile aynı masada oturuyorduk. Beraber eğleniyorduk. Aramızda bir sıkıntı veya problem yoktu. Kendi aramızda da sıkıntı ve problemimiz yoktu. Halay sırasında kardeşim, halaya gel beraber oynayalım diye kendisini çağırdı. O sırada kendisi iş bekliyordu büyük bir ihtimalle. Kardeşim elinden telefonu alınca o da sinirlendi ve istenmeyecek bir laf söyledi. Sonrasında kardeşim tepki gösterince sandalyeyi çevirdi ve o da onun kafasına değdi. O sandalye kafasına değince ufak bir tartışma yaşandı. Onları ayırdık ve güzel bir şekilde konuştuk ve halamızın oğlunu evine gönderdik. Aramızda hiçbir husumet yok. Onunla sürekli beraber gezen beraber yiyip içen birisiyim. Gün içerisinde hemen hemen her gün konuşuyorduk. Aramızda alacak verecek, husumet söz konusu değil. Bu durumların olmaması gerekiyordu. Bu olayların buraya geleceğini kendisi de tahmin etmiyordu. Bir anlık sinir sonrası sonuçlar ortada. Herkesin baştan sona bir pişmanlığı vardır. Olmaması gerekiyordu ama oldu. Damadın en mutlu gününde böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu. Kendisi belki sonradan durdu ama çocukları durmadı. İnsanlar bir anlık sinirin sonucunu ömür boyu çekiyor. İki taraf için de geçerli. Kimse memnun değil. Kardeşimin durumuna da üzülüyorum. Onlara da üzülüyorum. Sonuçta onlar da bir ucundan akrabamız” diye konuştu.

    7 ŞAHIS TUTUKLANDI

    Öte yandan jandarma tarafından olaya karışan saldırgan şahıslar yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. (İHA)

    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

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    Anahtar Kelimeler:
    Gaziantep halay
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