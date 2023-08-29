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  4. Kınalı Kar'ın Lamia'sıydı! Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Didem Uğurlu'nun son hali gündem oldu

Kınalı Kar'ın Lamia'sıydı! Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Didem Uğurlu'nun son hali gündem oldu

29.08.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Kınalı Kar'da hayat verdiği Lamia karakteriyle hafızalarımıza kazınan Didem Uğurlu uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. 1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde Melek karakteri ile iyi bir çıkış yaptı. Kınalı Kar’da Lamia olarak tanındı. Didem Uğurlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

2002-2004 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Kınalı Kar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Emrah, Özlem Conker, Engin Şenkan ve Mustafa Avkıran'ın başrollerini paylaştığı dizide Lamia karakteriyle tanınan Didem Uğurlu güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

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1990’lı yılların sonlarından itibaren oyunculuk kariyerine başlayan Uğurlu, Aynalı Tahir dizisinde hayat verdiği Melek karakteri ile iyi bir çıkış yapmıştı.

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Kınalı Kar’da Lamia olarak tanınan Uğurlu, Beyaz Gelincik isimli dizide Alev karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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Yalancı Yarım isimli dizide ise Melisa olarak izlediğimiz oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzakta sakin bir hayat sürüyor. Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Didem Uğurlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan Didem Uğurlu'nun gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Didem Uğurlu'nun son haline; 'Hiç yaşlanmamış', 'Hala çok güzel', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

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İstanbul doğumlu Didem Uğurlu, 9 Ekim 1978 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Turizm Otelcilik bölümünde tamamlayan oyuncu, Neşe Erberk ile tanışmasından sonra modellik yapmaya başladı.

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Uğurlu ardından televizyon kariyerine başladı. “Aynalı Tahir” dizisiyle başlayan TV serüveni, “Azad”, “Kınalı Kar”, “Asla Unutma”, “Düşler&Gerçekler”, “Yalancı Yarim”, “Beyaz Gelincik”, “Yalan Dünya”, “Senin Uğruna” ve “Hicran Yarası” dizileriyle devam etti.

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