Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için A Milli Takım 1 gol yedi

EURO 2020'ye büyük hayallerle katılan ancak ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Galler'e 2-1 mağlup oldu. İsviçre karşısında son umudunu kullanmak isteyen Türkiye, 3-1'lik yenilgiyle turnuva tarihinin en kötü sonuçlarından birini elde etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

'Bizim çocuklar' unvanıyla turnuvaya katılan ay-yıldızlıların oynadığı futbol herkesin tepkisini çekerken, sosyal medyada "#BizimRuhsuzlar" etiketine binlerce yorum yapıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların oynadığı oyun eleştirilerin çoğunu oluştururken, Mert Müldür'ün mücadelesi ise tebrik edildi.

KIRAÇ'IN KLİBİNDEKİ "8" DETAYI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan bir diğer konu başlığı ise Kıraç oldu. Milli Takım için hazırladığı marşla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Kıraç, 8 gol yiyip bir gol atarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmemizin ardından klibindeki ilginç detayla bir kez daha adından söz ettirdi.



