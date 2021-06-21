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  4. Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için A Milli Takım 1 gol yedi

Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için A Milli Takım 1 gol yedi

21.06.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olarak EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Kıraç'ın hazırladığı marş sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Kliple ilgili yapılan bir yorumda "Klipteki 8 Kıraç'a karşı 8 gol yiyerek bu işi de bitirdik. Teşekkürler öngörün için yumruk adam" ifadeleri kullanıldı.

Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için A Milli Takım 1 gol yedi

EURO 2020'ye büyük hayallerle katılan ancak ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen ay-yıldızlılar, ikinci maçta da Galler'e 2-1 mağlup oldu. İsviçre karşısında son umudunu kullanmak isteyen Türkiye, 3-1'lik yenilgiyle turnuva tarihinin en kötü sonuçlarından birini elde etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

'Bizim çocuklar' unvanıyla turnuvaya katılan ay-yıldızlıların oynadığı futbol herkesin tepkisini çekerken, sosyal medyada "#BizimRuhsuzlar" etiketine binlerce yorum yapıldı. Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuların oynadığı oyun eleştirilerin çoğunu oluştururken, Mert Müldür'ün mücadelesi ise tebrik edildi.

KIRAÇ'IN KLİBİNDEKİ "8" DETAYI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan bir diğer konu başlığı ise Kıraç oldu. Milli Takım için hazırladığı marşla geçtiğimiz günlerde adından söz ettiren Kıraç, 8 gol yiyip bir gol atarak dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmemizin ardından klibindeki ilginç detayla bir kez daha adından söz ettirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Kıraç Türkiye Milli Futbol Takımı
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