Kıraç'tan Vatan Marşı klibi "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın"

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. TSK personelinin seslendirdiği ve klipte yer aldığı Vatan Marşı herkesin tüylerini diken diken etmişti.

Kıraç bu defa Vatan Marşı'nı yeni bir düzenleme yaparak kendisi seslendirdi. Kıraç, Vatan Marşı'nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç paylaşımına "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notunu yazdı. Kıraç'ın Vatan Marşı klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KIRAÇ VATAN MARŞI KLİBİ:

İşte Vatan Marşı'nın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan.



