Kıraç'tan Vatan Marşı klibi "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın"

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. TSK personelinin seslendirdiği ve klipte yer aldığı Vatan Marşı herkesin tüylerini diken diken etmişti.
Kıraç bu defa Vatan Marşı'nı yeni bir düzenleme yaparak kendisi seslendirdi. Kıraç, Vatan Marşı'nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç paylaşımına "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notunu yazdı. Kıraç'ın Vatan Marşı klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın! #vatanmarşı #vatanmarsi #yalnızdeğilsin #tsk @TSKGnkur #kirac Devamı linkte; https://t.co/7K0gFXk63G pic.twitter.com/LYeLY5rHPS— KIRAÇ (@AliTufanKirac) October 11, 2019
KIRAÇ VATAN MARŞI KLİBİ:
İşte Vatan Marşı'nın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan.
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