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Kıraç'tan Vatan Marşı klibi "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın"

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 11.10.2019 21:52 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Kıraç, geçtiğimiz yıl bestelediği Vatan Marşı'nı yeni bir düzenlemeyle kendisi seslendirdi. Kıraç, yeni hazırladığı Vatan Marşı klibini de sosyal medyadan paylaştı. Tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi büyük beğeni topladı.

Kıraç'tan Vatan Marşı klibi "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın"

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. TSK personelinin seslendirdiği ve klipte yer aldığı Vatan Marşı herkesin tüylerini diken diken etmişti.

Kıraç bu defa Vatan Marşı'nı yeni bir düzenleme yaparak kendisi seslendirdi. Kıraç, Vatan Marşı'nın yeni klibini sosyal medya hesabından yayınlandı. Kıraç paylaşımına "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notunu yazdı. Kıraç'ın Vatan Marşı klibi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KIRAÇ VATAN MARŞI KLİBİ:

İşte Vatan Marşı'nın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan.

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Anahtar Kelimeler:
kıraç vatan marşı vatan marşı klip

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahına kurban Kıraç....
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