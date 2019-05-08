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Kiraladığı evin içinden çıkan şeyi görenler şoke oluyor!

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YAŞAM  | 08.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

İrlandalı bir genç kirası çok düşük diye evin içine bile bakmadan hemen evi kiraladı! Asıl gerçek ise taşındıktan sonra ortaya çıktı! Meğer evin içinde özel bir bölme...

Kiraladığı evin içinden çıkan şeyi görenler şoke oluyor!

İrlandalı Daniel Carley İngiltere'ye taşınırken kirası çok ucuz olan bir ev kiraladı. Evin küçüklüğü, az oda sayısı ve düşük metrakareli olmasını hiç takmayan genç sırf kirası çok uygun diye evi detaylı incelemeden hatta evin içini bile gezmeden hemen evi kiraladı.

Birkaç gün sonra Daniel dikkat çekici bir keşif yaptı; kesinlikle kiraya dahil olmayan bir oda, yerden geçit gibi açılan gizli bir kapakla saklıydı.
Daniel'e göre İngiltere'nin orta yerinde yer alan dairesi, 19. yüzyılda bir manastır olarak kullanılıyordu. Daha sonra yüksek tavanlı modern fakat küçük bir daireye dönüştürüldü.

Ev o kadar küçük ki banyo, mutfak, salon hatta yatak odası bile tek bir alanda toplanmış. İşte Daniel de gizli bölmeyi tam olarak banyosunun hemen önünde fark etti.

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İlk başta, Daniel kapakçığın depoya gittiğini düşündü. Sonuçta, daire küçüktü, bu yüzden ekstra depolama alanı onun için çok kullanışlı olurdu. Yine de kapağı açtığında, tamamen başka bir şey buldu. Ambarın altında, gerçek bir zindana giden tüyler ürpertici merdivenleri keşfetti.

Korkarak merdivenleri inen Daniel bu geçidi tek bulan olmadığını duvar yazılarından fark etti.

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Zindan tuğladan ve yumuşak bir zeminden yapılmıştı, ancak bazı fayans parçaları göze çarpıyordu. Hatta bir köşede, kimsenin ne işe yaradığını bilmediği tuğla tezgah ya da yatak bulunuyordu.

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Daniel, zindanı keşfetme serüvenini videoya çekti ve o videoyu YouTube'a koydu. Video kısa sürede 7 milyondan fazla insan tarafından izlendi, ancak kimse zindanın ne için olduğu konusunda kesin bir cevap veremedi.

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