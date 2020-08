Kiraladıkları adada hazırladıkları saman balyalarını "yüzdürerek" karaya ulaştırıyorlar

- "Her seferinde kıyıya 300-400 balya taşıyabiliyoruz"

Adada çiftçilik yapan Celalettin Erdoğan, kıyıya kara yoluyla ulaşımın bulunmadığı adada yaşamanın zor yönlerini anlattı.

"Adada gerçekten zor hayat mücadelesi veriyoruz. Gerçekten biraz eziyetli bir iş." diyen Celalettin Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kıyıda ayağınızı toprağa basıyorsunuz, burada suya basıyoruz. Adayı mülk sahiplerinden 10 yıldır kiralıyoruz ve burada tarım yapıyoruz. 150 dönümlük alanı ekiyoruz. Bunun yanında büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yapıyoruz. Bu adada 4 ay boyunca 3 kişiyiz. Kardeşim ve bir işçi ile tüm bu işi biz yapıyoruz. Şu an balya sarıyoruz. Balyaları teknelerle kıyıya ulaştırıyoruz. Her seferinde kıyıya 300-400 balya taşıyabiliyoruz. Yüzen platformu 2 tekneye bağlıyoruz. Havanın iyi olması, rüzgar olmaması lazım ama her şartta bu zorlu mücadeleyi vermek zorunda kalıyoruz."

Havanın sıcak olmasına rağmen para kazanmak için çalışmak zorunda olduklarını belirten Celalettin Erdoğan, balyaları kıyıya ulaştırırken bazen dalgalarla mücadele ettiklerini vurguladı.