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  4. Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor

29.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun hayat verdiği Defne karakterinin kız kardeşi Esra'yı canlandıran çocuk yıldız Melissa Giz Cengiz, büyüdü. Minik yıldızı şimdi gören tanıyamıyor.

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor

Çocuk yaştan itibaren birçok projede yer alan Melissa Giz Cengiz, şimdilerde 14. yaşını kutluyor. Çocuk yıldızın son hali, ağızları açık bırakıyor. İşte Melissa Giz Cengiz'in şimdiki hali:

Küçük yıldızı şimdi gören tanıyamıyor!

Küçük yıldızı şimdi gören tanıyamıyor!

Küçük yıldızı şimdi gören tanıyamıyor!

Küçük yıldızı şimdi gören tanıyamıyor!

MELİSSA GİZ CENGİZ KİMDİR?

Melissa Giz Cengiz, 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2012'den itibaren kameralarla tanışan oyuncu, Çalıkuşu ve Kiralık Aşk gibi büyük yapımlarda yer alarak, Türkiye'nin çok konuşulan yıldız oyuncularıyla kamera karşısına geçti.

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor

MELİSSA GİZ CENGİZ'İN YER ALDIĞI PROJELER

Bir Dilek Tut 2019

Deniz ve Güneş 2018

Güldüy Güldüy Show Çocuk 2016

Kiralık Aşk 2015-2016

Çalıkuşu 2013

Gelmeyen Bahar 2013

Bizim Okul 2013

Beni Böyle Sev 2013

Nerde O Yeminler 2013

Merhaba Hayat 2012

Böyle Bitmesin 2012

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor


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Anahtar Kelimeler:
Elçin Sangu
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