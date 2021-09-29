Kiralık Aşk'ın küçük yıldızı koca kız oldu! Gören gözlerine inanamıyor

Çocuk yaştan itibaren birçok projede yer alan Melissa Giz Cengiz, şimdilerde 14. yaşını kutluyor. Çocuk yıldızın son hali, ağızları açık bırakıyor. İşte Melissa Giz Cengiz'in şimdiki hali:
Melissa Giz Cengiz, 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2012'den itibaren kameralarla tanışan oyuncu, Çalıkuşu ve Kiralık Aşk gibi büyük yapımlarda yer alarak, Türkiye'nin çok konuşulan yıldız oyuncularıyla kamera karşısına geçti.
Bir Dilek Tut 2019
Deniz ve Güneş 2018
Güldüy Güldüy Show Çocuk 2016
Kiralık Aşk 2015-2016
Çalıkuşu 2013
Gelmeyen Bahar 2013
Bizim Okul 2013
Beni Böyle Sev 2013
Nerde O Yeminler 2013
Merhaba Hayat 2012
Böyle Bitmesin 2012
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