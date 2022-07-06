Kirazın ana vatanı Kuzey Anadolu olarak bilinir. Ülkemizde en çok Marmara ve Ege Bölgesi'nde yetiştirilir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kiraz üç malzemeden hazırlanır. Reçeli hazırlarken fazla karıştırmamaya özen gösterin. Peki kiraz reçeli nasıl yapılır? Kiraz reçeli malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

KİRAZ REÇELİ MALZEMELERİ NELER?

1,5 kilo kiraz

1 adet limon suyu

1 kg toz şeker

KİRAZ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kirazın çekirdeklerini çıkarın ve saplarını ayıklayın. Ardından 1 kilo şekeri ekleyin. Ardından kapağı kapatın ve 1 gece bekletin. Tencereyi ocağa alıp orta ateşte şeker tamamen eriyinceye dek pişirin.

Kaynadığında hafifçe karıştırın. Köpüklenmesinin önüne geçmek için fındık büyüklüğünde tereyağı ekleyin. En son yarım limonun suyunu ekleyin ve ocağın altını kapatın. Soğuyunca kavanoza aktarıp kapağını kapatarak muhafaza edin. Afiyet olsun...



