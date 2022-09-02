Kırgın Çiçekler oyuncusu Naz Çağla Irmak'ın annesinden üzen haber! Hülya Gülşen: "Benim başıma gelmez diyordum"

2015 ve 2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler'in Kader'inin annesinden üzücü bir haber geldi. Dizide Kader karakterini canlandırmış olan Naz Çağla Irmak'ın annesi Hülya Gülşen yaşadığı sağlık problemini ilk kez sosyal medya üzerinden duyurdu.

KIRGIN ÇİÇEKLER OYUNCUSU NAZ ÇAĞLA IRMAK'IN ANNESİNDEN ÜZEN HABER!

Naz Çağla Irmak'ın annesi olarak bilinen ve daha önce pek çok dizide yer alan 56 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hülya Gülşen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 16 Ağustos'ta beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

"HAYAT BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ"

Hayatın kendisine ikinci bir şans verdiğini söyleyen ünlü oyuncu açıklamasında şöyle dedi:

"16 Ağustos 2022'de benim başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki… Öncelikle tüm sağlık çalışanları ve doktorlar, beni hızlıca hastaneye yetiştiren imaj çalışanları ve canımdan çok sevdiğim kızım. Beni en başından beri hiç yalnız bırakmayan dostlarım. Haberi alır almaz uçarak gelen ablam, annem, eniştem, yeğenim, Derin ve Ruba. Her gün sağlığımı takip eden iş arkadaşlarım ve dostlarım. "

Hayat koşturmacasında zenginliğimizin farkına varmadığımız hatırlatan ünlü oyuncu "Bugün çok iyi biliyorum ki ben tam bir sevgi zenginiyim. İyi ki varsınız canım ailem, canım dostlarım. En büyük ricam sağlık çalışanlarının el üstünde tutulması, onlar gecelerini gündüzlerine katan beyaz melekler. Hayat çok güzel, bunu arada hatırlayalım olur mu?" şeklinde konuştu.



