Kırgınlık sözleri: Sevgiliye, eşe resimli veya kısa kırgınlık sözleri, Mevlana’dan kırgınlık sözleri!

Biri bizi gücendirecek, kalbimizi kıracak bir şey yaptığında üzülürüz ve kırılırız. Özellikle de bizi kıran kişi sevdiğimiz bir arkadaşımız, akrabamız; sevgilimiz ve eşimiz ise bu insanı çok daha kötü hissettirir. Kırgınlığımızı, üzüntümüzü ve hislerimizi karşı tarafa ifade etmek öyle kolay bir şey de değildir. Yazımızda hislerine tercüman olacak sözleri arayanlar için anlamlı kırgınlık sözleri derledik. Listemizde kısa, resimli, sevgiliye veya Mevlana’dan olmak üzere pek çok çeşit kırgınlık sözü bulabilirsiniz. Bu kırgınlık sözleri Instagram, Tumblr, Facebook, Twitter, Whatsapp gibi platformlardan da paylaşıma uygundur. KIRGINLIK SÖZLERİ Kırgınım kime ve neden olduğunu bilmeden... Belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese!.. Şimdilerde kendimi kimseye anlatamayacak kadar yorgun, anlamasını beklemeyecek kadar kırgınım... Suskunluğun süresi bilinmez, ne kadar istersen o kadar susulur. Lâkin kırgınlık muammadır, süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulur. Adeta bir silgi gibi ben tükendim. Başkalarının yaptıkları yanlışları silmeye çalıştım, mürekkeple yazmışlar oysa.

Ne hevesle başladığım şeyleri ne kırgınlıklarla sonlandırdın. Sevdiğiniz insanı kırarsanız, bir zaman sonra onu bulamazsınız. O her şeyini bildiğiniz bir yabancı haline gelir. Çünkü kırgınlık insanı değişmek zorunda bırakır. Zaten sevilmiyoruz. Çekilmişiz köşemize… Siz niye gelip çatlamış cam misali kalpleri kırıp parçalıyorsunuz? Bu şehirde bir deniz yok, zaten bu kadar bekleten bir gemi gururumu incitirdi. Eğer yanlış kapıya girmiş bir anahtarsanız zorlamayın kırılırsınız. Her gülüşün ardında yatan binlerce kırgınlık. Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum. Kırıldıkça öğrenir insan boş vermeyi. Belki de bu yüzden sildim bir hayli şeyi. Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça fakat içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma! Ağladıktan sonra gider aynaya bakarsın, aslında olanlara değil de haline üzülürsün. Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus Seni seviyorum, diye başlayan ve ama diye devam eden cümlelerden bıktım. Seviyorsan seviyorsundur aması olmaz bu işin...

Ne hayata heves olarak baktım ne de herkesi hayatıma nefes olarak kattım. Ne hayata oyunmuş gibi baktım ne de hayatıma girenlere oyuncak muamelesi yaptım. Tek doğrum insanlara yaradanın eseri olduğu için sevgi ile baktım sonucu her ne kadar aleyhime olsa da. SEVGİLİYE KIRGINLIK SÖZLERİ Çoğu zaman bizi en çok kıran kişi kendimizi en yakın hissettiğimiz, gönlümüzü açtığımız sevgilimiz, eşimiz olur. Sevgiliye olan kırgınlık çok can yakar. Bu yüzden sevgiliye söylenen kırgınlık sözlerinin daha bir ağırlığı olur. Sizin için bu şekilde ağır ve duygusal kırgınlık sözlerini bir araya getirdik. Bir gün zaman kayar elimden tutamazsın, sel gibi akan gözyaşlarını kurutamazsın. Öylesine sendeyim, öylesine bendesin ki istesen de unutamazsın… Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme… Aldanırsın… Sen o anlamlarda sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun peki ne kadar kırgın olduğumu biliyor musun?.. Ne yürek kaldı sana verecek, ne de inancım kaldı seninle bu yolda gidebilecek, kızgınlıklarım içimde kor oldu seni toprağa gömecek.

Sana yalan sevgilerin sahte mutlulukları lazım. Benim gibiler fazla gelir sana bu dünyada… Kimleri kaldırmadı ki bu yürek, kimleri üzmedi ki bu bilek ama senin bir sözünle dağıldı bu seven erkek… Suskunluğun süresi bilinmez, ne kadar istersen o kadar susulur. Lakin kırgınlık muammadır, süresi erken dolar ve o en sevilen bile unutulur. Benim rüyam bitti, sana iyi rüyalar canım! Ömrümden çaldığın zamana acıyorum, zaman hataları telafi edecek günün birinde. Ama o zaman sen telafisi olmayan bir hata olacaksın gözümde. Ben, senin ilkokul yıllarında durmadan yere düşürdüğün kurşun kalem gibiyim. Dışı sapasağlam, içi paramparça! İdam masasında hapşıran adama çok yaşa demek gibiydi seni sevmek... Ben seni özlediğimde gökkuşağının renkleri siyaha bürünürdü. Çünkü umutsuzdum. Çünkü eksiktim. Çünkü kırılmıştım. Demedim mi bu hasret bitirir seni. Yalnız kalırsın, her gün yeni baştan dağılır, ufalırsın… Bir kalbin içinde ne olacağını asla tam olarak bilemezsin kırmadan önce iyi düşün, belki içindeki sensin.

Kırıldım bir kere sana, kolay olmayacak benim için biliyorum ama baktığın ayna gibi kırdın beni bir daha aynı olmayacak gibi. Ters, düz, hayatımın sadece arasındaki göz yaşı oldun, umutlarım da sayende kayboldu. Yolunda ölüm olsa gelirdim, seninle her acıya giderdim ama sen buna değmezsin vefasız insan… Kızgınlık halinde söylediklerini iyi düşün, pişman olacağın sözleri söyleme bana, kaldırmaz kalbim gerisini. Duygularımın sürüklediği uzun ve karanlık yolda kırılan umutlarımı arıyorum sensiz. Kırılmadık bir kalbim kaldı bu hayatta. Onu da sen kırdın helal olsun sana! Buruk kalbim düzelmez bu sözlerinle asla, sana ben inandım sevdim ama sen harcadın beni, sevgi yolunda dönme bana bir daha. Ve seni asla affetmeyeceğim. Ciğerimi söken bu kırgınlıkları bana yaşattığın için! Sözlerin kısa olsa da beni kırıyor gözlerin. Parlasa da beni yakıyor sözlerin ve gözlerin umutlarımı kırıyor, beni benden alıyor. Gittim! Şimdi bir mevsim değil, bir hayat girdi aramıza, ne sen dönebilirsin artık geriye ne de ben kapıyı açabilirim sana.

Kırgınım yalan sözlere, kırgınım sahte yüzlere... Benimle konuştun, benimle gülümsedin. Şimdi bunları bu kadar çabuk unutabiliyor olmandan nefret ediyorum. MEVLANA’DAN KIRGINLIK SÖZLERİ Bir kelebeğin ömrü kadardır hayat; ne kırmaya gelir ne de kırılmaya… Minareden düşenin parçası bulunur, bulunur da; gönülden düşenin parçası bulunmaz. Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz!.. Yürürken başımın yerde olması sizi rahatsız etmesin. Benim tek derdim; yere düşen edebinize takılmamak. Elbet bizde biliriz lafı en inceden dokundurup, içini acıtmasını lakin kıyılıyoruz ama kıyamıyoruz sevdiklerimize işte. Ey gönül ses etme! Bekle! Ya nasip de Rabbine bırak. Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime, dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.

Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin, ama tüm sevginizi vermeyin. Çünkü onları tanımaya başladıkça verdiğiniz sevgiye acıyacaksınız! Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa? Bilemezsin, bilseydin ödün kopardı; dokunamazdın. Gerek yok her sözü, laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder, bakıştan anlayana... Dün çimen benim ayaklarımın altında idi, bugün üstümde bitiyor. Görüyor musun? Toprak günahlardan başka her şeyi örtüyor. Ey zavallı insan, gurura, benliğe kapılma. Kar gibi yağıp yeryüzünü kaplasan da güneşin varlığıyla yok olup gidersin. Uğraşma boşuna. Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun. Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil, akılla ayırt edin. KISA KIRGINLIK SÖZLERİ Bazen lafı uzatmak, dolandırmak, meselenin sağından solundan dolanmak istemeyiz. Siz de kısa ama anlamlı ve etkileyici bir sözle kırgınlığınızı anlatmak isterseniz kısa kırgınlık sözleri listemizden faydalanabilirsiniz.

Artık gelme çünkü hayaller bile sana kırgın! Ufak bir hatırlatma: Yara bandı kalbe yapışmıyor! Ne kadar kırgın olsam da sana bir şey diyemiyorum. Hayata dair amaçlarım içinde uğraşırken her sözünde kırgınlıklar içinde yüzdüm.. Dal rüzgârı affetse bile dal kırılmıştır bir kere. Ve bazen kırılıyor insan saç uçlarına kadar… Kalbin kemiği yok diye kırılmaz mı sandın? İnsan insana hatıra olarak, neden güzel şeyler yerine kırgınlık bırakır?.. Bende hakkın kaldıysa eğer sevildiğin günlere say. Kızgınlığım geçer de kırgınlığıma çare bulamıyorum. Kızgınlık çok gürültülüdür, oysa kırgınlık ne kadar da sessiz... Bir kere kaçar uçurtması, sonra gökyüzüne küser insan. İnsanları ayakta tutacağım diye hep kendim yıkılıyorum. YAZARLADAN ŞAİRLERDEN KIRGINLIK SÖZLERİ Çoğu zaman en güzel sözler yazarların, şairlerinden kaleminden kâğıda dökülür. Pek çok yazar ve şair, kalplerini kıran bir sevgiliye bir dosta hatta insanlığa olan kırgınlıklarını sitemlerini anlamlı, insanı duygulandıran sözcüklerle paylaşmışlardır. Biz de yazarların ve şairlerin bu kırgınlık sözlerini sizin için derledik.