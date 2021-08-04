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  4. Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu! Mine Çayıroğlu başrolde

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu! Mine Çayıroğlu başrolde

04.08.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yeni günlük dizi Kırık Hayatlar'ın oyuncu kadrosu belli oldu. Çekimleri İzmir ve Urla'da yapılan Kırık Hayatlar dizisinde iki gencin aşkları çevresinde yaşanan olaylar anlatılacak.

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu! Mine Çayıroğlu başrolde

Kanal D ekranlarında yeni bir günlük dizi, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta İzmir’de ve Urla’da çekimlerine başlanılan Kırık Hayatlar dizisi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

MİNE ÇAYIROĞLU BAŞROLDE!

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı dizisinin oyuncu kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk bulunuyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan’ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

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Kanal D
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