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Kırık şemsiyesiyle polisin motosikletini yağmurdan korudu

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 23.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırıl şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin bir program için Şehit Mustafa Gökdal İlkokulunda gitti. Havanın yağmurlu olmasından dolayı 2. Sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan ekiplerin motosikleti kırık şemsiyesiyle korudu.

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Karaca’nın motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca bekledi.

Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ile polis ekipleri Karaca’nın sınıfını ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel Karaca’ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ailesinin davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Karaca, “Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye

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