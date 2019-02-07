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Kırıkkale'de kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı

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GÜNDEM  | 07.02.2019 18:25 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de Mehtap Ö.(42) adlı kadın veli, oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu(40) okul bahçesinde, bıçak ve falçata ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Mehtap Ö., ders bitiminde oğlunu almak için okula gitti. İddiaya göre bahçede karşılaştığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Mehtap Ö. elinde tuttuğu bıçak ve falçata ile öğretmene saldırdı. Kuzucu, elleriyle Mehtap Ö.'ye engel olmaya çalışarak, hızla uzaklaştı. Araya diğer öğretmenler girdi. Başı ile el ve kollarında kesikler oluşan Yüksel Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olay okulun güvenlik kamerasına yansırken, Mehtap Ö. sinir krizi geçirdi. Okulda bir sınıfa alınan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Mehtap Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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kırıkkale falçata bıçak kadın öğretmen

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