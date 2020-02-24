Kirk Douglas 61 milyon dolarlık servetini oğlu Michael Douglas'a bırakmadı

Hollywood’un efsanevi aktörü Kirk Douglas’ın vasiyeti ortaya çıktı. 103 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun 61 milyon dolarlık servetini bağışladığı öğrenildi.

50 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

5 Şubat’ta yaşamını yitiren Douglas; St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, California Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na 50 milyon dolar bıraktı.

Kirk Douglas’ın servetini, ünlü bir aktör olan 75 yaşındaki oğlu Michael Douglas’a ve diğer çocuklarına bırakmayı tercih etmemesi dikkat çekti. Mirror’ın haberine göre, Michael Douglas da hazlihazırda 300 milyon dolarlık servetin sahibi.

SERVETİNİN KALANI BÖLÜŞÜLECEK

Kirk Douglas'ın servetinden kalan 11 milyon dolarlık kısmın da 65 yıllık eşi Anne Douglas (100) ve ortak çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında bölüneceği düşünülüyor.

Michael Douglas, babasının ölüm haberini 5 Şubat’ta, “Kardeşlerim ve ben büyük bir üzüntüyle Kirk Douglas'ın bugün 103 yaşında aramızdan ayrıldığını duyuruyoruz” ifadesiyle Instagram'dan duyurmuştu. 9 Şubat’ta yapılan 92. Oscar Ödülleri töreninde de usta aktör anılmıştı.



