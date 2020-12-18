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Kırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 18.12.2020 15:34 | Son Güncelleme:
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Kırk yıllık kebap ustası gibi hazırlayacaksınız: Evde beyti yapımı

Urfa yöresinin lezzetli kebabı beytiyi evinizde pişirmek ister misiniz? Lezzetiyle damak çatlatan beyti kebabını restoranlarda yiyoruz ancak vereceğimiz tarif ile birçok kebap ustasına taş çıkarabilirsiniz. İşte nefis beyti kebabı hazırlamanın püf noktaları.

Sosu, köftesi ve sıcacık lavaşıyla damak çatlatan lezzetler arasında yerini alan beyti kebabını artık evde pişirmek mümkün. Sıvayın kolları sevgili okur,

MALZEMELER

1-2 adet yufka
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak

Köftesi için:
400 gram kıyma
1 adet soğan
1 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 çay bardağı galeta unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

Domates sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Tarifimize ilk olarak beytinin köftesini hazırlayarak başlıyoruz. Köfte malzemelerini hazırlamadan önce fırınınızı 180 derece ayarlayın.

Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin ve çıkan suyu süzün. Rondonuz yoksa soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz.

Kıymayı geniş bir kaba alın. Rondodan geçirdiğiniz soğan ve sarımsağı ekleyerek hafifçe karıştırın.
Daha sonra malzeme listenizde yer alan galeta unu, yumurta, zeytinyağı ve baharatları üzerine ilave edin.

Malzemelerin hepsini birbirine karışacak şekilde güzelce yoğurun. Hazırladığınız harcı streç filme sarın ve buzdolabında 15 dakika dinlenmeye bırakın. Daha sonra köfte harcından elinize bir miktar alın, uzun ve yassı bir şekilde biçimlendirin.

Köfteler pişerken kısalacağı için daha fazla köfte çıkarmak için isterseniz köfteleri daha ince yapabilirsiniz. Şekil verdiğiniz köfteleri kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıttığınız fırında köftelerinizi 15 dakika pişirin. Köfteleriniz pişmeye başladığında tereyağını eritin.

Yufkalardan birini alarak ikiye kesin.Tek kat koyarak bir parçasının üzerine erittiğiniz tereyağını sürün.
Kurumadan fırından aldığınız köfteleri yufkanın geniş kısmına boşluk bırakmadan tek sıra halinde dizin ve yufkayı rulo şeklinde sarın.

Tüm malzemeleri sardıktan sonra ruloları dilerseniz yuvarlak halkalar halinde, dilerseniz de verev olacak şekilde dilimleyin ve tekrar tepsiye dizin. Üzerine tereyağını da sürdükten sonra fırına koyun.
Kebabınız fırında kızarırken lezzetli domates sosunu hazırlamak için bir tavada tereyağını eritin.

Tereyağı eridikten sonra domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika kavurun. Ardından karabiber ve tuzunu ilave edin. Kıvamı çok koyu olduysa suyu ilave edebilirsiniz. Yufkanın üzeri hafifçe kızardıktan sonra fırından alın.

Beytiyi servis tabağına aldıktan sonra üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu ve domates sosunu dökerek sunumunuzu tamamlayın.
İşte bu kadar, afiyet olsun!

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