Kırklareli'nde göletteki sular çekildikçe telef olan balık sayısı artıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinden tarlaların sulanması nedeniyle dün suyu çekilmeye başlamıştı. Bugün daha da azalan su nedeniyle göletteki telef olan balıkların sayısı arttı.

'GÖLET KURUMA NOKTASINA GELDİ'



Köy muhtarı Şevket Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlerin kurak gitmesi ve yeteri kadar suyla beslenmemesi nedeniyle göletin kuruma noktasına geldiğini söyledi.

Suyun azalmasına bağlı olarak çok sayıda balığın telef olduğunu ifade eden Filiz, acil yardım beklediklerini ifade etti.

'SONUÇ VAHİM'



Balıkların göz göre göre telef olduğunu aktaran Filiz, "Çiftçilerimiz de tabii mahsullerini suladılar, ondan da suyun azaldığı bir gerçek. Göletimize su takviyesi yapılırsa geri kalan balıklarımız yaşayacak. Balıkları kurtarmak istiyoruz ama göletin altı balçık olduğundan giremiyoruz. Şu anda imkan yok. Sonuç vahim. Dün göldeki su daha fazlaydı, bu sabah suyun biraz daha azaldığını gördük. Buna bağlı olarak balık ölümleri de artıyor." diye konuştu.