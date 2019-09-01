Mynet Trend

Kırklareli'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 01.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin sudan ve balıklardan aldığı numunelerin incelemesi sürürken, bölge sakinleri, balık ölümlerine fabrika atıklarının neden olduğunu iddia etti.

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçerek, kirliliği ile Trakya'nın gündeminden düşmeyen Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli alarak adlandırılan Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri görüldü. Bölgede çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşların hayvanlarının su ihtiyacını karşılayıp, tarlalarını suladığı Yıldız Dağları'ndan doğan deredeki balık ölümleri endişe yarattı. Derede yüzlerce ölü balıkları görenlerin ihbarı ile jandarma ekipleri, incelemede bulunup, konuyu ilettiği Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Lüleburgaz ilçemize bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bulunan Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleri nedeniyle ekiplerimizce balık ölümlerinin yaşandığı dereden numuneler alınarak ilgili tüm kurumlarımız tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

'BALIK ÖLÜMLERİNE FABRİKA ATIKLARI NEDEN OLDU İDDİASI'

Yıldırım Mahallesi Muhtarı Sedat Nazır, derede daha önce balık ölümlerine rastlamadıklarını belirterek, "Balıkların toplu halde ölmesi bizi korkuttu. Biz de gerekli yerlere müracaat edip sonuçlanmasını bekliyor ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını umuyoruz. Malum bölgemiz sanayi bölgesi" dedi.

Büyükkarıştıran beldesinde çiftçilik yapan İsmail Tunç, balık ölümlerinin fabrika atıklarının neden olduğunu öne sürdü. Derede daha önce hiç balık ölümü görmediklerini belirten Tunç, "Bu fabrikanın zehirli atıkları yüzünden bu balıklar öldü. Bu fabrikalar kurulmadan önce, burada hastalıkta yoktu, hastalıklar çoğaldı. Biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Fabrika atıklarını salmasından sonra balıkların öldüğünü düşünüyoruz. Derenin hemen yukarısında bir fabrika açıldı ve bu fabrika zehir akıtıyor. Buna izin verenler bu ölümlerin sorumlusudur" dedi.

'ŞİMDİYE KADAR BİR SORUN YOKTU'

Daha önce derede balık tuttuklarını söyleyen İbrahim Çakır ise "Her zaman balık tutuyoruz biz burada arkadaşlarla. Şimdiye kadar bir sorun yoktu. Eskiden fabrikalardan atık falan akmıyordu. İki gün önce geldik büyük büyük turnalar tuttuk, hiçbir şey yoktu. Bugün baktım kıyıya vurmuş hepsi. Fabrika atıklarından olmuştur" diye konuştu.

Diğer belde sakinleri de balık ölümlerinin derenin hemen yukarısında bulunan bir tesisin atıklarından kaynaklandığını iddia etti.

Kaynak: DHA

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Meteoroloji'den yağış uyarısı! Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Kıskıvrak yakalandı! Kendini bakın nasıl savundu?Kıskıvrak yakalandı! Kendini bakın nasıl savundu?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli balık ölümleri

En Çok Okunan Trend Haberler

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor!

Yalova'da yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

Yalova'da yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

Rize'ye tatile gelmişlerdi! Sırra kadem bastılar!

Rize'ye tatile gelmişlerdi! Sırra kadem bastılar!

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

Bu nasıl parmak? Sosyal medyada fenomen oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağış uyarısı! 1 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

İstiklal Caddesi'nde hırsız güven timi polisi tarafından yakalandı

Kıskıvrak yakalandı! Kendini bakın nasıl savundu?

Tekirdağ'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı

Yalova'da yakalandı! Sözleri 'pes' dedirtti

Ava çıkanlara 'balon balığı' uyarısı

Önemli uyarı: Parmağınızı koparabilir!

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'na antik yoldan su altı yürüyüşü

Yer: Van Gölü... Yürüyerek geçtiler

Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.