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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

30.03.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 12 düzensiz göçmen, gözetim altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede tespit edilen Fas uyruklu 12 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​​​​

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