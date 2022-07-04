YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı

04.07.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizatörlük yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Lüleburgaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, üç bölgede Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan G.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi"Kırklareli 2. Lavanta Günleri" sona erdi
Antalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandıAntalya'da hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildiKırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi
Anahtar Kelimeler:
jandarma komutanlığı

Kırklareli Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:35
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:56
Yatsı
22:49
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.