YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

05.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede M.Ç. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Minibüsteki 21 Filistin ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​​​​

Sürücü M.Ç, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilayın "esnaf elçileri" bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyorYeşilayın "esnaf elçileri" bağımlılıkla mücadelede önemli rol oynuyor
Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyasıCitroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutulduBitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:33
Öğle
13:28
İkindi
16:37
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.