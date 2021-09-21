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Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

21.09.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, aralarında çocuklarında olduğu Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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