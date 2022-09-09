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Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

09.09.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Pınarhisar ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 6 araçta Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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