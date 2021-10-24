Kırklareli'nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, Pakistan, Suriye ve Afganistan uyruklu 23 göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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