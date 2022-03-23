Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen bölgelerde Afganistan, Cezayir ve Fas uyruklu 32 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini tespit etti.

Göçmenlerden bazıları, Bulgaristan'da darbedilerek Türkiye tarafına gönderildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​​​​



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