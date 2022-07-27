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Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

27.07.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyü ile Dereköy köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Suriye uyruklu 2 kişi, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Darbedilen iki kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli jandarma

Kırklareli Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:53
Öğle
13:23
İkindi
17:20
Akşam
20:42
Yatsı
22:24
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

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