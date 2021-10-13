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Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

13.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gereken Ö.K'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan Ö.K. filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

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