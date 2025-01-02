Kırlangıç balığı nasıl pişirilir? Kırlangıç balığı tavada nasıl yapılır? En lezzetli kırlangıç balığı pişirme yöntemleri

Kırlangıç balığı, renkli ve büyük boyutlarda olan bir balık türüdür. Eti çok lezzetli olduğu ve Türkiye’de tüm denizlerde kolayca avlanabildiği için en sık tüketilen balıklar arasında yer alır. Çok ağır hareket eden bir balıktır ve göç etmez. Uzun süre hatta ömrü boyunca aynı sularda yüzer. Alt kısmında yer alan sakalları ile denizin dibine tutunarak ilerleyebilir.

Kırlangıç balığı nasıl pişirilir?

Satın alırken balıkçıya temizlettirilebileceği gibi kırlangıç balığı evde de temizlenebilir. Ancak böyle yapılacaksa özellikle ayıklama kısmında çok dikkatli ve ayrıntılı çalışılmalıdır. Çünkü kırlangıç balığı çok fazla pulu olan bir balıktır. Temizlemek için bıçağın arka kısmı kullanılmalı ve pullar ayıklanırken bu işlem birkaç kez tekrar edilmelidir.

Kırlangıç balığı pişirme yöntemleri ise çeşitlilik gösterir. Fırında, tavada ya da ızgara gibi farklı yöntemlerle pişirmeden önce tüm pullarından ayıklanmalı, daha sonraki adımda ise iç organları iyice ve bol su ile temizlenmelidir.

Kırlangıç balığı tavada nasıl yapılır?

Kırlangıç balığı fırında, ızgarada ya da tavada pişirilebilir. Hazırlanan ve planlanan menüye göre bütün ya da dilimlenerek yapılabilir. En önemli aşaması olan temizleme ve ayıklama aşamasının ardından pişirme aşamasına geçilir.

Daha çok çorba yapılan kırlangıç balığı temizlendikten sonra iri iri doğranır ve tavada arkalı önlü pişirilerek yapılır. Salata ya da başka yemeklerle birlikte servis edilebilir. Diğer balıklar gibi kırlangıç balığına da limonun çok yakıştığı söylenir.

Kırlangıç balığı tavada nasıl pişirilir?

Fırında buğulaması da yapılabilen kırlangıç balığı tavada pişirilecekse farklı malzemeler ile birlikte de pişirilebilir. Buğulaması daha çok yapılır çünkü tava ya da ızgaraya çok uygun olmadığı düşünülür. Ancak kırlangıç balığı tavada da pişirilebilir.

Çorbası, yahnisi, buğulaması ile çok sevilen kırlangıç balığı tavada çok az yağ ile arkalı önlü kızartılarak da hazırlanabilir. Mayonez ve limon karışımından hazırlana bir sos ile servis edilebilen kırlangıç balığı her yemeğe uygundur.