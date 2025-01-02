Kırlangıç balığı nasıl temizlenir ve ayıklanır? Kırlangıç balığı temizleme ve ayıklama

Büyük balıklardan biri olan kırlangıç balığı, suyun akışına göre sürüklenerek ilerler. Çok yavaş hareket ederler. Alt kısımlarında yer alan sakalları kumları karıştırarak denizin dibinde yürümesini sağlar. Halk arasında daha çok benekli kırlangıç adı ile de bilinir. Renklidir ve ağzı büyüktür. Ayrıca evde yapımı, hazırlanması ve temizlenmesi de oldukça kolaydır.

Kırlangıç balığı nasıl temizlenir?

Kırlangıç balığı temizliği çok zor olmayan, sadece birkaç püf noktasını bildikten sonra da kolaylıkla hazırlanabilen bir balık türüdür. Eti lezzetli olan balıkların başında gelen kırlangıç balığı temizleme işleminden sonra çeşitli yöntemlerle pişirilebilir.

Pişirmeden önce temizlenmesi gereken kırlangıç balığı bu aşamada dikkat gerektirir. Kılçığı, pulları ve omurgası çıkarıldıktan sonra içi tamamen ve iyice boşaltılmalıdır. Daha sonra ise bol su ile yıkanması gerekir. Ardından seçilen yönteme göre pişirilir.

Kırlangıç balığı nasıl ayıklanır?

Kırlangıç balığı ayıklama işleminin püf noktası pullarıdır. Çünkü kırlangıç balığı çok pullu balıklar arasında yer alır. Ortalama olarak 25-30 cm civarında bir boyu vardır. Tüm denizlerde bulunabilir ve evde de kolaylıkla pişirilebilir.

Nisan ayından itibaren tezgahlarda yerini alan kırlangıç ballığını ayıklarken pullarını iyice ve dikkatli bir şekilde temizlemek gerekir. Bıçağın arka kısmı ile balığın pulları sıyrılır. Bu işlem uzun süre ve birkaç kez tekrar edilerek yapılmalıdır.

Balık pullarından ayrılırken balığı ters tutmak daha kesin ve hızlı bir sonuç almayı sağlar. Pullarından ayıklanan balığın iç organlarının da temizlenerek ayıklanması gerekir. Bazı kişiler tüm bu işlemleri satın alırken balıkçıya yaptırabilirken bazı kişiler de bu işlemi kendi yapmayı tercih eder.

Tüm bu ayıklama işlemlerinin ardından da kullanılacağı yemeğe ve menüye göre dilimlenir. Çorbası, yahnisi yapılabilen kırlangıç balığı tavada, fırında ya da ızgarada pişirilebilir.