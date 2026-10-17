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Kiraza benziyor ama özelliği bambaşka! Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor

C vitamini denildiğinde akla ilk olarak portakal, mandalina ve limon geliyor. Ancak C vitamini açısından onları geride bırakan başka bir seçenek daha var. Portakaldan yaklaşık 60 kat daha fazla C vitamini içerdiği belirtilen bu ürünün, tek başına günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilecek kadar güçlü bir kaynak olduğu ifade ediliyor.

Kiraza benziyor ama özelliği bambaşka! Portakaldan 60 kat fazla C vitamini içeriyor
Gökçen Kökden

Barbados kirazı olarak da bilinen bu meyve, Güney Amerika’nın vazgeçilmezlerinden. Bilimsel adı Malpighia emarginata olan bu besin, kiraza benzese de daha farklı bir tatla öne çıkıyor. Ekşi ve hafif tatlının karışımı bir tada sahip olan meyve, yüksek besin değerlerine sahip.

Hatta Florida Üniversitesi araştırmacıları, bu meyvenin yeni bir ticari tarım ürünü haline gelmesi için özel bir çalışma yürütüyor. Bu nedenle farklı bir iklim ve toprak koşullarını incelemeyi sürdürüyor.

100 GRAMINDA 1.680 MİLİGRAM C VİTAMİNİ

Sadece 100 gramında 1.680 miligram C vitamini bulunduğunu belirten ABD Tarım Bakanlığı verileri, bu meyvenin gücünü ortaya seriyor. Aynı miktarda limonda bulunan 53 miligram C vitamini, acerola meyvesinden 30 kat düşük. Hatta olgunluk seviyesine göre acerola meyvesinde C vitamini oranı değişim gösteriyor. Örneğin; henüz yeşil olan meyvelerin bazı ölçümlerinde 100 gramda 4.500 miligrama kadar çıktığını gösteriyor. Böylece limona kıyasla 60 kat fazla bir oran elde ediliyor. Ayrıca içeriğinde bulunan antosiyonin, çeşitli fenolik bileşikler ve karotenoidler ile sağlığı destekler.

PORTAKAL BAHÇELERİNİN YERİNE ACEROLA GELEBİLİR!

Acerola, uzun zamandır yüksek besin değerlerine rağmen ağaçları zayıflatan ve meyve kalitesini düşüren narenciye yeşillenme hastalığı nedeniyle ciddi kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Fakat Florida Üniversitesi Gıda ve Tarım Bilimleri Enstitüsü ile Brezilyalı araştırmacıları üç farklı deneme alanında yetiştirme çabalarıyla daha iyi uyum sağlayabilecekleri alanları keşfetmeye çalışıyorlar. Bu durum ise meyvenin ticari kazanım oranını da artıracak gibi görünüyor.

Tüm bu bilgilerin yanı sıra bu meyvenin önemli bir dezavantajı bulunuyor. Bol güneşli ve iyi drenajlı topraklarda yetişen bu meyve, soğuğa karşı oldukça hassas. Kışı sert geçen yerlerde büyük saksılarda yetiştirilerek hızlıca korunaklı alanlara taşınması gerekiyor.

İnce kabuklu bir meyve olması ise muhafaza şartlarını ve taşınma koşullarını zorlaştırıyor. Bu nedenle kısa sürede yumuşayan meyvenin çoğunluklu meyve suyu, dondurulmuş püre formunda satılması gerekiyor. Fakat yüksek doz takviye olarak alınması halinde ise ishal, gastrit ve mide rahatsızlığı yaşanabilme ihtimali nedeniyle uzmanlar tarafından kontrollü tüketilmesine dair uyarılar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz
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