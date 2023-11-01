Kirli çamaşırlar ortalığa döküldü! Fenomen Mahir'e yönelik ihbar üstüne ihbar: "Bu psikopat! Çok güzel oynuyor"

Fenomen Mahir tarafından dolandırıldıklarını belirtenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sevgilisi fenomen Mahir Düz‘ün kendisinden sürekli para istediğini belirten Esra Çömelek'in iddiaları programa damga vurdu. Düz‘ün 150 bin TL vergi borcu olduğunu belirten talihsiz kadın, aynı zamanda 50 bin TL kadar da esnafa borçlandığını açıkladı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mahir Düz'ün ortalama 10 ila 20 bin TL'lik 3-4 kredi kartı borcunu da ödediğini belirten Esra Çömelek, aynı evde yaşadıkları dönemde onun yasaklı madde ticareti yaptığını da öne sürdü.

"KIZIN BOYNUNU KIRDIM, SENİNKİNİ DE KIRARIM!"

"Bir kız arkadaşından bahsetti. Mahkemelikti, devam ediyordu mahkemeleri. 'Kızın boynunu kırdım. Senin de boynunu kırarım!' demişti bana. Bu psikopat yani. Çok güzel oynayan..." diyerek kendisinin de tehdit edildiğini iddia eden Çömelek'in sözleri geniş yankı uyandırırken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Polonyalı müvekkilinin dolandırıldığını söyleyen avukatın iddiaları herkesi şaşırttı.

Polonyalı mağdur emekli kadın Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi için çektiği videoda “Mahir’e inandım, 7 bin euro gönderdim!" ifadesini kullandı. Avukatı ise Mahir’in bu işi tek başına yapmadığını, bunun bir çete işi olabileceğini belirtti.

SEVDİĞİNE İNANDI, 7 BİN EURO KAPTIRDI!

Mağdur olduğunu ifade eden kadın, Fenomen Mahir'e dair şu açıklamayı yaptı:

"Mahir beni sevdiğini söyledi. Ona inanarak 7 bin Euro gönderdim. Şu an emekliyim ve zorlanıyorum. Bu yaşananlardan dolayı zorluk yaşıyorum."

Mahir Düz hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı kalmadı.

Canlı yayına bağlanan bir başka kişi de “Mahir 25 yaşındayken zengin yaşlı kadınlarla birlikte olarak onların parasını alıyordu, bana da gel bu işi yapalım." dedi.





