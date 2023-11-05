KİRLİ SEPETİ KONUSU VE OYUNCULARI! Kirli Sepeti hangi günler yayınlanıyor? 6. bölüm detayları...

Kirli Sepeti dizisi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Yeni dizi Kirli Sepeti bu akşam Fox TV'de 6. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Merakla takip edilen Kirli Sepeti, bir hayat mücadelesini konu alıyor. Dizide bir ölümün ardından yaşananlar anlatılacak. En son Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan Ayça Bingöl dizide Songül karakterine hayat veriyor. Bingöl'e ise Hayriye rolüyle Ceren Moray eşlik edecek. İşte Kirli Sepeti konusu ve oyuncuları ile Fox TV yayın akışı...

KİRLİ SEPETİ KONUSU

Krizantem Evleri’nde bakıcı olarak çalışan Meryem’in ölümü, site sakinlerinin yalnızca yarısına gölge düşürür. Ev sahipleri hayatlarına olduğu gibi devam ederken çalıştığı evde yılların emektarı olan Songül, hem kendini hem de arkadaşını kaybeden genç kızı İlkgül’ü ayakta tutmaya gayret eder.

Çalıştığı evde beklemediği bir ana tanık olan Medine hayatında ilk kez yalan söylemek zorunda kalırken, arkadaşına yardım etmek isteyen Hayriye ise onun başına çok daha büyük dert açar.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Kirli Sepeti dizisi oyuncu kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

KİRLİ SEPETİ 6. BÖLÜM

Darbe üstüne darbe alan Songül, üstesinden gelebileceklerine konsantre olur ve İlkgül'ün Canan'a borcunu ödeyebilmek için bulabildiği her işi yapmaya koyulur. Ama en büyük darbeyi İlkgül'ün yalanı ortaya çıktığında alacağını bilmiyordur. Şermin, Medine'yi gördüklerini anlatırsa onu ve Canan'ı ifşa edip hapse attırmakla tehdit eder.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Şahane Hayatım

15:45 Kirli Sepeti

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Bambaşka Biri

02:45 Şahane Hayatım

04:45 Aşk Yeniden

06:16 Yaz şarkısı





