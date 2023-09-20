Kirli Sepeti ne zaman başlayacak? Ayça Bingöl'ün yeni dizisi Kirli Sepeti oyuncuları kimler, konusu ne? İzleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Kirli Sepeti dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Birçok kişi FOX TV'nin haftalık yayın akışını incelemeye başladı. Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan ve Cansu Tosun'un başrollerini paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin izleyiciyi ekran başına kilitlemesi bekleniyor. İşte, Kirli Sepeti dizisinin tarihi, saati ve konusu...

KİRLİ SEPETİ NE ZAMAN?

Kirli Sepeti dizisi 24 Eylül 2023 Pazar akşamı FOX TV'de izleyici ile buluşacak.

"Bir aşağıdakiler, yukarıdakiler hikayesi..." sloganıyla ilk tanıtımını yayınlayan Kirli Sepeti dizisinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI KİMLER?

Kirli Sepeti'nin oyuncuları:

Ayça Bingöl,

Ceren Moray,

Halil İbrahim Ceyhan,

Cansu Tosun,

Serkay Tütüncü,

Melisa Döngel,

Gözde Seda Altuner,

Serhat Kılıç,

Devrim Yakut,

Deniz Sarıkaş,

Bestemsu Özdemir,

Aleyna Özgeçen.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

